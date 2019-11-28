Ağustos ayında TLC’den sorumlu genel müdür (Discovery’nin bu kanallarından sorumlu, bir de DMAX var) Ayşen Şenon’la bir söyleşi yapmıştım. Kendisine, “Peki yerli dizi yayınlamayı düşünmüyor musunuz?” diye sormuştum. “Bizim formatımıza uyabilecek yerli yapımları da listeye almayı düşünüyoruz” diye yanıt almıştım. Hatta “İnternetten yayın yapan yerli platformların dizileri de dahil” demişti. ‘Açık kanallarda yayınlanan ve 150 dakikayı bulan projeleri TLC’de yayınlandıklarında 45 dakikalık kısa halleriyle ekrana gelecek’ diye köşemde yazmıştım. Bir süredir TLC’de yerli bir yapım ekrana geliyor, ‘İstanbullu Gelin’... Her gün saat 17.00’de başlıyor ve günlük dizi olarak izleyiciyle buluşuyor.

ÜLKE TV, DİZİ VE BELGESEL KANALI OLDU!

Ülke TV, dizi ve belgesel, üzeri haber kanalı olmaya karar verdi. ‘Kökler’, ‘Kobra Takibi’, ‘100’, Ölümcül Silah’, ‘Roma ve Diğerleri’ ve ‘Dostoyevski’ duyurduğu diziler. BBC yapımı ‘Savaşçılar’ belgeseli de var. Bence iyi bir fikir olmuş. Ama şöyle bir sorun var; bu projeler akşam izlenir çoğunlukla ama kanal, 16.00, 17.00, 19.00 ve 20.00 saat dilimlerine yerleştirmiş. Zaten bütün haber kanallarında akşam ‘benzer görüşler’in yer aldığı tartışmalar mevcut. Akşamları silme dizi ve belgeselle gitse...

Madem böyle bir çözüm buldular, daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunları seyreden, o ‘tartışmaları’ izlemez!

MAÇIN SONU, BU YORUMDA GİZLİ!

Galatasaray-Brugge Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Önder Özen kadroları şöyle yorumladı: “Brugge’de 28 yaşından büyük bir futbolcu, bizde 28 yaşından küçük iki futbolcu var.” İzledik maçı... 30 üzeri futbolcular, ellerinden geleni yaptı. Koştular ve uğraştılar ama güçleri bu kadardı. Galatasaray, ikinci yarı başladı defansa... Spiker, “Şimdiden defans yapmaya başlanırsa, maçın sonu nasıl gelir?” diye soruyordu. Önder Bey, golden kısa bir süre önce “Tribünlerdeki hıza futbolcular yetişse, bu iş daha önce biterdi” diyordu. Bitiremedikleri için, berabere bitti. ‘Biz bu kadar oynayabiliyoruz’ mesajı, bu maçta net bir şekilde görüldü. Acı ama yapacak bir şey yok, bu seneyi unutup, yeni Galatasaray’ı yaratmanın harcını atmanın zamanı geldi, yedekte oturan gençlerle!