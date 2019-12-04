Okurlar, “Tuba Büyüküstün’ün, yeni projesi yok mu?” diye soruyordu. Tam da bunun üzerine bir bilgi geldi. “Bomba haber” dedi kaynağım. Son zamanlarda önemli işlere imza atan (Netflix işi ‘Atiye’ mesela) OG Yapım, (Onur Güvenatam yapım şirketi) Büyüküstün’le yeni bir dizi üzerinde anlaşmaya vardılar gibi... Yani, gelen bilgi bu yönde. Peki proje nedir? Açıkçası, “Olursa güzel bir iş çıkar” dedirtecek bir yapım... ‘Camdaki Kız’ romanının dizi uyarlaması. ‘Çok Satan Kitaplar’ arasında yer alıyor. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu. Kendisi önemli bir psikiyatr. Özetle, yaşama dair romanlarıyla epey ses getiren biri... Psikoterapi uyguladığı hastalarından besleniyor yazar. Bu kitap da o serüvenlerden biri. Biz kendisini televizyon dünyasından da tanıyoruz, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden... Bu yapım, yazarın ‘Hayat Dön’ romanından uyarlanmıştı. Şahsen böyle bir proje gerçekleşirse ve doğru oyuncularla değerlendirilirse, farklı ve hoş dizimiz olacak demektir. Hatta şöyle bir bilgi de geldi, bu projenin daha önce düşünüldüğü, hatta iki bölümünün yazıldığı... Baktım, çekileceği yönünde haberler de yapılmış.

‘Ottoman Rising’ martta

Bu arada Büyüküstün’ün yer aldığı Netflix için Karga Seven Pictures’ın çektiği ‘Ottoman Rising’in mart ayında platformda yerini alması bekleniyor. Gelen bilgi bu şekilde... Oyuncu mini dizide, Fatih Sultan Mehmed’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandırıyor.

KURŞUN FARKLI BİR İŞTİ

‘Kurşun’, farklı bir işti. Belki Engin Altan Düzyatan ile Burçin Terzioğlu’nun ‘kimyaları’ pek uymadı. Belki Terzioğlu’nun ‘Poyraz Karayel’deki rolü çok baskındı, izleyici Leyla Devrim’e alışamadı. Beklenen ‘izlenme oranı’ olmadı. Yine de kanal arkasında durabilirdi. Dizi cephesi ‘Zor ve riskli’ bir işti. “Piyasa zor, yapacak bir şey yok” dedi. Yani yeni işlere bakacağız mesajı... Bu arada bizim ev ahalisi savcı rolündeki Düzyatan’ ı pek beğendi. Orhan Atmaca karakteriyle tam not aldı.