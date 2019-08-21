Sosyal medyaya küstü

Alina Boz, Alem Dergisi için Kıbrıs’ta objektif karşısına geçti. Sosyal medyayla ilgili oyuncu, “Sosyal medya dünyası gerçekten çok büyüdü. Geçtiğimiz birkaç ayda küstüm. Çok paylaşım yapmamayı tercih ettim. Zatan bur aralar herkesin bir Instagram’dan soğuma dönemi oluyor. Aslında biraz sosyal medya detoksu yaptığımı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.



Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le birlikte olan Boz, “Bence aşk, insanı olumlu yönde, güzel bir şekilde değiştirir. Bir insana karşı daha toleranslı olmayı öğreniyorsunuz. O insana destek olmaya çalışmak ve onun sana aynısı yapması çok değerli. Aslında insanı yeniden doğuruyor gibi bir his aşk. Kendini daha hafif ve mutlu hissediyorsun” diye konuştu.





