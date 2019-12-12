Sultanlar bir arada

Uzun yıllar aynı sette birlikte çalışan iki yakın arkadaş Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu, AVM girişinde karşılaştı.

Bir anda karşısında Fettahoğlu'nu gören Ergeç, yakın arkadaşı ile birlikte ayak üstü keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Oldukça keyifli olan ikili, uzun süre kahkahalar eşliğinde hasret giderdi.