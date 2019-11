Son 50 yılda konuşulan olumsuz senaryolar gerçekleşseydi, bugün kıyamet günü gelmişti. Asit yağmurları, ozon tabakasının delinmesi ve buzulların erimesi gibi pek çok kötü gidiş var. Endüstriyel tıp ve endüstriyel gıdalar, doğanın yıpratılması kadar önemli. Ama veriler ve bilimsel rakamlar, tamamen aynısını söylemiyor. Ortalama yaş ömrünün 30 yıl arttığı kanıtlanmış. Hani endüstriyel gıdalar, endüstriyel tıp? Ben ilkokuldayken, 50 yaşında olan birisi için çok farklı bakardım. 85-90 yaşındaki insanları sevgilileriyle yemek yerken görünce, daha objektif gözlemliyorum tıp dünyasının insanların kaliteli yaşamına olan olumlu katkılarını... Yani her şey o kadar da kötü değil...

SIFIR ATIKLI THY

Türk Hava Yolları’nın uçaklar havalanmadan önce yaptığı sıfır atık kampanyası müthiş! Yıllardır üzerinde durduğum konuların başkaları tarafından da benimsenmiş olduğuna çok mutlu oluyorum. Balık restoranımı ilk açtığım gün, uzun vadeli hedefler koymuştum. Çocuklarım ve torunlarım markamı sürdürecekler diye... Ama eski FAO Başkanı Jacques Diouf, “Denizlerde 2050 yılına kadar balık kalmayacak” deyince, dünyam kararmıştı. Vazgeçtim mi hedefimden, hayır! Tedbirler alınırsa, hiçbir şey dünyanın sonunu getiremez. Plastikleri denize atmayacağız, kirletmeyeceğiz, balıkları zamansız, usulsüz avlamayacağız ve kaybettiğimiz her şey geri gelecek. Hayal mi görüyorum acaba? Yok, yok asla değil!

ATIKLARDA DEVRİM

Hasta olursanız ya da para kaybederseniz, her zaman çözümü var. Ama ümidinizi kaybederseniz, her şeyi kaybedersiniz! İşte böyle düşünceler içinde olduğum bir dönemde, milyarlarca liralık çöpe atılan yiyecek atıklarını organik gübreye çeviren kompost cihazıyla tanıştım. Yemeklerin hazırlık safhasında çöpe atılan patates kabuğundan balık derilerine kadar her şeyi cihazın girişine atıyorsunuz, öbür taraftan gübre olarak çıkıyor. Türk mühendislerin hummalı bir çalışma sonunda geliştirdiği müthiş buluş, büyük tasarruf sağlayacak ekonomimize...

Yaşam biçimimizdeki hassasiyetlerimiz, bizim doğaya karşı insaflı olmamızı sağlıyor. Kompost cihazının yanında mobil atık getirme merkezi de kuruluyor. Böylelikle doğayı kirletme olasılığı sıfır atık projesiyle, sıfıra düşüyor.

Doğayı iyi tanırsanız, kin tutmadığını görürsünüz. Ona hor davranmazsanız, elinden aldıklarını geri verirseniz, o da size karşı bonkör olacaktır. Her şey her zaman kötü gitmez. Umudunuzun azaldığı anlarda ‘tahmin etmediğiniz sonuçlar kanunu’ devreye girer ve tüm güzellikler ortaya saçılır.

TURUNÇLU KUŞKONMAZ

Malzemeler:

- 7 adet kuşkonmaz

- 150 gr. süzme yoğurt

- 2 adet limonun suyu

- 1 adet portakal

- 1 adet greyfurt

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

- 3 yemek kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- Yeterince karabiber

Yapılışı: Sos için kapta limon suyu, bal, zeytinyağı ve parmesanı çırpın. Yoğurtla da doğranmış portakal ve greyfurtları karıştırın. Kuşkonmazları soyup, tavada tereyağında birkaç dakika pişirin. Servis tabağına yoğurt, üzerine kuşkonmazları ve sosu dökün. Afiyet olsun.