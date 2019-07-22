FRANSA’NIN MUHTEŞEM RESEPSİYONU

Hayatımın önemli bir bölümü Ankara’da geçti. Ama bu yılki farklılıklarla ilk kez karşılaşıyorum. Özellikle temmuz ayında dolabımdan kaldırdığım kazakları bile çıkarıp, tekrar giymek zorunda kalışım, her gün yağan yağmurlar, İstanbul seçim sonucunu bekleyen insanların tatile gitmeyişi ve Ankara’nın bu aylardaki doluluğu gibi...

Büyükelçiliklerin resepsiyonlarında dikkatimi çeken yiyecek ve içecek sponsorlarıydı... Japonya Büyükelçiliği ünlü içki firmalarının ürünleriyle, Amerika Büyükelçiliği ise otellerin sponsorluğunda birbirinden farklı sunumlar gerçekleştirdi. Ama en göze çarpan Fransa Büyükelçiliği’nin peynir tadımı oldu.



Peynir şov!

Ekonomide istikrar ve paranın maliyeti düşük olunca, kaliteli peynirler üretmek kolaylaşıyor. Çünkü iyi peynir demek, kaliteli sütle birlikte uzun süre peyniri dinlendirmek demek. İki yıldan üç yıla kadar...

Fransa Büyükelçiliği’nin bahçesi çok büyük. Büyükelçi ile eşi, askeri ateşe, konsolos ve eşleri konukları kapıda karşıladı. Bahçeye inerken Palet Pastanesi’nin macaron kulesi ve hemen arkasında 120 yıllık Fransız peynir firmasının standı vardı. Camembert’ten Comte’ye, Mimolette’den Shropshire Blue’ya ve Roquefort’a kadar peynirlerin sergilendiği stand, çok ilgi gördü. Gecenin sonuna kadar peynirler bitmek bilmedi...

Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Romain Olivier, İstanbul’da konsolosluk binasındaki etkinlikte, Ankara’da ise Divan Otel’de ve Trilye Restoran’da yapılan tadımda peynirlerini tanıttı. Keçi ve ineklerin, sabah ile akşam sağıldıklarını, yedikleri yiyeceklerin ve sağım zamanının sütün lezzetini etkilediğini, peynirin yapım aşamalarıyla Fransa’nın peynir üretim bölgelerini anlattı. Mimolette’nin renginin peynirin olgunlaşma aşamasında tuzla ovularak yıkanmasından kaynaklandığını söyleyen Olivier, peynirlerine olan aşırı ilgiden çok memnun görünüyordu.

Samimi ortam

Kaz ciğerinden kuzu şişe kadar envaiçeşit yemeklerin sunulduğu açık büfe çok başarılı, hepsi de lezzetliydi. Ne de olsa gastronomi dünyasının merkezi sayılan bir ülkenin milli günündeydik!

Mütevazı tavırlarıyla geldiği günden itibaren diplomatlar arasında büyük saygınlık kazanan ve bir gün önce de uçakta ekonomi sınıfında birlikte seyahat ettiğim Büyükelçi Charles Fries konuşmasında, Türkiye ve Fransa ilişkilerinin daha iyi düzeyde olması, iş birliklerimizin iki ülkeye de yarar sağlaması temennisinde bulundu ve güzel mesajlar verdi.

Gazeteciler, diplomatlar ve iş hayatından önemli isimler resepsiyonda uzun süre kaldı. Balo ve müzik, eğlenceli bir akşam oluşturdu, konuklar geç saatlere kadar keyifli zaman geçirdi. Bu tür etkinliklerde çok yakın dostluk ilişkileri kuruluyor...





