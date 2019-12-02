Uzun zamandır gitmeyi planladığım ama günü birlik İstanbul seyahatlerimde toplantılardan bir türlü fırsat bulamayıp, erteleyip durduğum bir yer...

Birçok kişiden mekan hakkında hep olumlu şeyler duydum. Sonunda bir fırsat yaratıp, Nişantaşı’ndaki Milli Reasürans Çarşısı’ndaki Cafe Wien’e gittim. Sabah kahvaltısını bir elmayla geçiştirmiştim. Biraz da öğle yemek saatinin geçmesini bekledim. Çünkü kalabalıktan ziyade, restoranın ölü saatlerinde servis elemanlarının ilgisini ve mutfak personelinin ciddiyetini görmek istedim. Müşterinin az olduğu zamanlarda, patron başında yoksa nedense bizim servis elemanlarımız biraz gevşer. Halbuki böyle olmamalı... Karanlıkta esnerken ağzını kapatan insan, medenidir. Masaya oturmadan, patronlar olduğunu öğrendiğim Aliye ve Tayyar Yıldırım, “Hoş geldiniz” diyerek, güler yüzleriyle restoranı hemen ısıtıverdiler.

Şnitzel müthiş

Viyana’da, Avusturya’nın en meşhur şnitzel restoranı Figlmüller’de denediğimi gerçekten aratmadı... İncecik, tabağı kaplayacak kadar büyük ve çok lezzetli. Bu kadar ince ve galeta ununun kalınlığının yansımadığı bir şnitzel yapmak gerçekten zordur. Patates salatasının önceden masaya konulması, düşük kan şekerini anında toparlıyor. Müthiş bir lezzet! Son zamanlarda yediğim en iyi şnitzel. Gastronomide tek yol lezzet diyenlerdenim.

Sosis için bile gidilir!

Naylon gibi sosisleri terk edeli, çok uzun yıllar oldu... Hasretimi ancak yurt dışında ev yapımı artizan sosislerle gideriyorum ama artık yiyeceğim yeri de buldum!

Sacher pasta ise finalde damağımı şenlendirdi. Viyana’daki Sacher Pastanesi ile Do&Co’nun sahibi Attila Doğudan’ın Demel Pastanesi’nin 100 yılı aşkın süredir bu pasta için davaları sürüyor. Gerçekten orijinaliyle taklitleri arasında büyük fark var. Hassas damaklar, hemen ayırt edebiliyor. Cafe Wien’de yediğim sacher pastayı, kendilerinin yapıp yapmadığını sordum hemen... İlk dilimi ağzıma attıktan sonra gerçekten kendimi Demel Pastanesi’nde gibi hissettim. Demel’inkini daha çok tercih ediyorum. Strudel ve sacher’in yapılışıyla ilgili Attila Bey ile Demel’in alt katındaki imalathanede ‘Dünyanın Türk Şefleri’ programı için çekim gerçekleştirmiştim. Ne kadar titiz bir çalışma yapıldığını görmüştüm.

Cafe Wien’in müdavim müşterileri var. Yıldırım çiftinin titizlikle ürettiği ürünlerini ve işlettikleri kafe-restoranını keşfetmeme çok sevindim. Bundan böyle ne zaman canım sosis ve şnitzel çekerse, adresim belli! Ama bu kez elmalı strudel deneyeceğim.

PANCAR KARPAÇYO

Malzemeler:

- 1 adet haşlanmış pancar

- Yarım adet havuç rendesi

- Yarım adet kabak rendesi

- 100 gr. haşlanmış balık eti

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 dal limonlu kekik

- Yeterince karabiber ve tuz

Yapılışı: Pancarı ince ve yuvarlak şekilde dilimleyin. Tavada zeytinyağında; havuç, kabak, balık eti, limonlu kekik ve baharatları iki dakika çevirin. Streç filme pancarları yerleştirin. Üzerine karışımı koyup, rulo şeklinde sıkıca sarın. Kaynar suda 10 dakika haşlayıp, ardından buzdolabında Yapılışı: Pancarı ince ve yuvarlak şekilde dilimleyin. Tavada zeytinyağında; havuç, kabak, balık eti, limonlu kekik ve baharatları iki dakika çevirin. Streç filme pancarları yerleştirin. Üzerine karışımı koyup, rulo şeklinde sıkıca sarın. Kaynar suda 10 dakika haşlayıp, ardından buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Dilimleyip, servis edin. Afiyet olsun.