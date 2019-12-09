Geçtiğimiz hafta Antalya’da Türk turizminin sektörel buluşmalarından biri gerçekleşti. Denizbank sponsorluğundaki Uluslararası 9. Resort Turizm Kongresi artık çalıştaya dönüştü.

35 yıllık sivil toplum kuruluşu olan AKTOB’un Başkanı Dr. Erkan Yağcı, bu işe gerçekten gönül vermiş, vizyon sahibi çok değerli bir iş insanı. Turizme olan inancın ve desteğin boşa çıkmadığını konuşmasında vurgulayan Yağcı, Turizm Bakanlığı’nın 2023 için 75 milyon turistin Türkiye’ye, 20 milyon turistin de Antalya’ya gelmesinin hayal olmadığını söyledi. Ancak ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini anlattı ve sektörün sorunlarını gerçekçi bir şekilde dile getirdi.

Kişi sayısı bakımından en iyi yılı yaşadıklarını söyleyen Dr. Yağcı, 2019 yılına damga vuran üç önemli konudan bahsetti. İlki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un arzusuyla ve vizyonuyla oluşan Turizm ve Tanıtım Ajansı’nın kurulması. Ehil ellerde yönetildiğinde etkisinin olacağını söyleyen Yağcı, Thomas Cook şirketinin iflasının, hasarlarının ikinci konu, üçüncüsünün ise konaklama vergisi olduğunu anlattı. Ayrıca sektöre yeni yükler getirilmemesini talep etti. Sahibi olduğu Concorde Otelleri’nde müthiş başarılar yakalayan iş insanı, AKTOB’da da sessiz çoğunluğun sesi olma görevini başarıyla yürütüyor.

Bakan mutlu

Turizmi 81 ile yaymaya kararlı ve sektöre oldukça hakim Bakan Ersoy, her şehrin pay almasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isabetli görevlen-dirmeleri meyvelerini veriyor. Hizmet kalitesiyle markalaşma ve otellerdeki personele güzel lojmanlar yapımı gibi konulara değinen Ersoy, her kongrede yepyeni bir fikir ortaya atıyor.

Bisiklet turizmi

Bu yıl da bisiklet turizminden elde edilecek gelire yoğunlaşmış. Dünyada 44 milyon dolarlık bir pazar olduğunu, bisiklet dostu otel sayısının henüz 100 ama bin 500’e çıkarılması gerektiğini, THY’de de kargo desteği verilmesinin bu turizme büyük yarar sağlayacağına değindi.

Kongrenin tohumlarının atılmasında büyük rolü olan, turizmcilikten yıllardır desteğini esirgemeyen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizmcilere yeşil pasaport verilmesi konusunu da gündeme getirdi.

Tabii ki turizm gelirlerinin artmasında en büyük etken, güven endeksinin yükselmesi. Bu konuda durmadan çalışan İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı’na büyük minnet duyuyoruz. Onlar bizim var olmamıza, hayatları pahasına katkıda bulunuyorlar. Var olmadan varlıklı olunmaz ki!

DENİZ MAHSULLÜ CİBES

Malzemeler:

- 1 su bardağı siyah pirinç

- 12 adet cibes yaprağı

- 6 adet karides

- 2 adet haşlanmış ahtapot bacağı

- 2 adet kalamar yanağı

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Yeterince karabiber ve tuz

Yapılışı: Zeytinyağında pirinci kavurun. Kaynar suyu ilave edip, yumuşayıncaya kadar pişirin. Tavada ince doğranmış ahtapot, karides ve kalamarı tereyağında üç dakika pişirip, pilava ekleyin. Cibes yapraklarını kaynar suda haşlayın, pilavı yerleştirip sarın ve ızgarada üç dakika çevirin. Afiyet olsun.