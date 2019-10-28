28.10.2019 - 11:00 |
Süreyya Yalçın'dan eşine altın akrep!
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 44 yaşına giren eşi Ozan Baran için Mon Amour’da sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
Süreyya Yalçın, eşi için akrep motifli, yenilebilir altın kaplama bir pasta hazırlattı.
Geceye fantezi müzik sanatçısı Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak da katıldı. Jeyan Büyükburç’un sahneye çıktığı mekanda, Ferman Toprak, 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, Ozan Baran’a özel yapım tespih hediye etti.