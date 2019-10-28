MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSüreyya Yalçın'dan eşine altın akrep!
28.10.2019 - 11:00 |

Süreyya Yalçın'dan eşine altın akrep!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 44 yaşına giren eşi Ozan Baran için Mon Amour’da sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Süreyya Yalçın'dan eşine altın akrep!

Süreyya Yalçın, eşi için akrep motifli, yenilebilir altın kaplama bir pasta hazırlattı.

Geceye fantezi müzik sanatçısı Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak da katıldı. Jeyan Büyükburç’un sahneye çıktığı mekanda, Ferman Toprak, 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, Ozan Baran’a özel yapım tespih hediye etti.

Süreyya Yalçından eşine altın akrep

Süreyya Yalçından eşine altın akrep

28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü hediyesi

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü hediyesi

Nejat İşler'in son hali şaşırttı!

Nejat İşler'in son hali şaşırttı!

Burak Özçivit’e evden canlı yayın

Burak Özçivit’e evden canlı yayın

Güllerin içinden saat ve yüzük çıktı!

Güllerin içinden saat ve yüzük çıktı!

Sıradaki Haber