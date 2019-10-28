Süreyya Yalçın'dan eşine altın akrep!

Süreyya Yalçın, eşi için akrep motifli, yenilebilir altın kaplama bir pasta hazırlattı.

Geceye fantezi müzik sanatçısı Ferman Toprak ve eşi Hilal Toprak da katıldı. Jeyan Büyükburç’un sahneye çıktığı mekanda, Ferman Toprak, 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, Ozan Baran’a özel yapım tespih hediye etti.

