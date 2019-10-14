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HaberlerCaddeSUV modeli ilgi gördü
14.10.2019 - 07:50 |

SUV modeli ilgi gördü

Rolls-Royce, tarihinin ilk SUV modelini Türkiye’ye getirdi.

SUV modeli ilgi gördü

Rolls-Royce, tarihinin ilk SUV modelini Türkiye’ye getirdi. Türkiye’de Royal Motors tarafından temsil edilen markanın Cullinan modeli, önceki akşam İngiltere Başkonsolusluğu’nda düzenlenen davetle tanıtıldı. Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann ile Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal’ın ev sahipliğindeki gecede; Figen-Fatih Kıral, Berrin-Savni Okçu, Begüm-Ömer Ballı, Belkıs Aksoy, Meral Yazıcı ve Fadik Sevin Atasoy da yer aldı.

Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
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