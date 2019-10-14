SUV modeli ilgi gördü

Rolls-Royce, tarihinin ilk SUV modelini Türkiye’ye getirdi. Türkiye’de Royal Motors tarafından temsil edilen markanın Cullinan modeli, önceki akşam İngiltere Başkonsolusluğu’nda düzenlenen davetle tanıtıldı. Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann ile Royal Motors Başkan Yardımcısı ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Marka Müdürü Hilal Aysal’ın ev sahipliğindeki gecede; Figen-Fatih Kıral, Berrin-Savni Okçu, Begüm-Ömer Ballı, Belkıs Aksoy, Meral Yazıcı ve Fadik Sevin Atasoy da yer aldı.