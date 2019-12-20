Tek gecelik gala

Parıltı Derneği’nin görme engelli bireylerinin, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleriyle sahne aldığı ’Hababam Sınıfı Parıltıyla’ oyunu, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Çocuklara, Seren Fosforoğlu yönetiminde, Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ile Hande Sezer Pekcan oyunculuklarıyla destek verirken, Gökhan Tepe ve Nil Karaibrahimgil de şarkılarıyla eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da izlediği tek perdelik oyun, siyaset ve cemiyet dünyasından ilgi gördü. Bilet satışından elde edilen tüm gelir, derneğe bağışlandı.



