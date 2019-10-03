Tiyatro oyunu öncesi alışveriş keyfi

Tamer Karadağlı’nın İngiltere’deki çapkın bir bakan yardımcısını canlandırdığı 'İkinin Biri' adlı oyunda rol alan Esra Sönmezer, oyundan saatler önce Trump Alışveriş Merkezi’ne gelirken, mağaza vitrinlerine baktıktan sonra hazırlanmak üzere gösteri merkezine geçti.

Volkan ve Bora Severcan kardeşlerin kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlar’ın oyunu olan 'İkinin Biri', İngiltere'de bakan yardımcısının eşiyle birlikte kaldığı otelde bakanlıktaki sekreter ile yaptığı aşk kaçamağını; özel kalem müdürü, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin dahil olmasıyla yaşanan karmaşayı komik bir dille anlatıyor. Oyunun kadrosunda; Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Sefa Zengin, Esra Sönmezer, Bora Severcan, Haluk Özenç, Rabia Aramağan, Hacı Ali Açıkgöz ve Zuhal Yalçın yer alıyor.