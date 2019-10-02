‘Tolga Çevik’le başrolü paylaşmak istiyorum’

Kanal D’nin günlük dizisi ‘Yaralı Kuşlar’da Ayşe karakterini canlandıran Tuğba Tutuğ, önceki gün bir AVM’de görüntülendi. En büyük hayalinin Tolga Çevik’le aynı projede başrolü paylaşmak olduğunu söyleyen oyuncu, “Ondan bir şeyler öğrenmeyi çok istiyorum. Oyunculuğunu çok beğeniyorum, umarım bir gün aynı işte yollarımız kesişir” açıklamasında bulundu.