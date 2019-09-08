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08.09.2019 - 11:38

Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi

Yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima da kimmiş?" diyerek bikinili haliyle video çekip kalçasını gösterdi.

Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi

42 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü manken Adriana Lima'ya meydan okudu. Ayna karşısında bikinisiyle video çeken Ekinci, kalçasını gösterdi.

"ADRIANA LİMA MI KALDI?"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Tuğba Ekinci, son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni şarkısının hazırlığını yapan Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından bikinili videosunu paylaştı. Ekinci, videosunda "Tutturmuşsunuz bir Adriana Lima diye. Adriana Lima mı var kardeşim? Adriana Lima'mı kaldı?" diyerek ıslık çalıp kalçasını gösterdi.

Tuğba Ekinci, Adriana Lima kimmiş diyerek kalçasını gösterdi

Tuğba Ekinci, Adriana Lima kimmiş diyerek kalçasını gösterdi




8 Eylül 2019 Magazin Bülteni8 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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