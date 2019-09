Tülin Şahin: 'Şimdiden bana sabrı öğretiyor'

Enerjisi, tez canlılığı ve çalışkanlığıyla bilinen Tülin Şahin, hamileliğin heyecanını yaşıyor. Portekizli Pedro de Noronha ile dokuz aylık ilişkisini geçtiğimiz nisan ayında evlilikle taçlandıran modeli, kadınlar ve anne adayları da dikkatle takip ediyor. 7.5 aylık hamile Şahin’le merak edilenleri konuştuk.

- Anne olmayı hep istiyor muydunuz?

Aklımın bir köşesinde vardı... Çocuk sahibi olmayı çok istedim. Ama bebek ne zaman geleceğine ve doğru zamana kendisi karar veriyor.

- Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde neler hissettiniz?

Yaşadığım mutluluğumun tarifi yok. Ama bir taraftan da müthiş bir şaşkınlık içindeydim. Çok karışık duyguları bir arada yaşadım. Şimdi bebeğimi kucağıma alacağım anı iple çekiyorum.

- Eşinizin tepkisi ne oldu?

Pedro da benim gibi çocukları çok seviyor. O da çok mutlu oldu tabii ki... Kızımız Türkiye’de dünyaya geldikten sonra, sağlıkla ve onun için en iyisi olacak şekilde büyüteceğiz.

- “Vücudum bozulacak” gibi kaygılarınız var mı?

Mesleğim modellik ama yıllardır bir sporcu gibi disiplinli yaşıyorum, kendime ve sağlığıma dikkat ediyorum. Şu an için önceliğim bebeğim, vücudumun bozulup, bozulmayacağı değil. Doktorumun izin verdiği kadar yürüyüş ve yüzmeye devam ediyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren spor yapan ve sağlıklı beslenen biri olarak, bu disiplini edindim.

- Hamileliğiniz nasıl geçiyor?

Hamilelik bir hastalık değil, süreç... Bu macerada günlük değişimler olabiliyor ki, bu da normaldir zaten. Genel olarak iyi ve enerjik olduğumu söyleyebilirim. Beni en çok zorlayan, mide bulantıları. Doktorum üçüncü aydan sonra biter demişti ama öyle bir kural yokmuş. Hâlâ devam ediyor.

- Doğum yaptıktan sonra kilo verememe gibi endişeniz var mı?

Hayır, hiç yok. Dediğim gibi hayatı boyunca hep spor yapmış birinin böyle kaygıları olmaz. Kaldı ki bebekten daha önemli değil.

- Hamilelik hangi huylarınızı değiştirdi?

Yapısal olarak çok enerjik, hareketli ve tez canlı biriyim. Sabırsız olduğumu bile söyleyenler var. Bebeğim bana daha şimdiden sabrı öğretiyor. Birlikte kim bilir daha ne kadar güzel şeyleri paylaşacağız ve birbirimizden neler öğreneceğiz...

- Siz nasıl bir anne, eşiniz nasıl bir baba olur?

Galiba ikimiz de sakin ve panik yapmayan ebeveynler oluruz. ‘Ne kadar panik olursan, bebek o kadar hisseder’ diyorlar.

‘Kız olacağını hissetmiştim’

- Kızınız olduğunu öğrenince neler hissettiniz?

İlk andan itibaren, sağlıklı olmasını önemsiyorsunuz. Kız olduğunu öğrenince çok mutlu oldum. İlk günden itibaren doktoruma, ‘Kız olacak’ dediğimde, bana sadece gülümsüyordu... Belli ki hayal kırıklığı yaşamamı istemiyordu. Ama ilk günden itibaren, hiç tereddüttüm olmadı kız olacağından... Hissetmiştim ve başka açıklaması yok!

- Eşiniz hamileliğinizde size destek oluyor mu?

Pedro, inanılmaz bilinçli bir baba olacak. Daha şimdiden çok ileriyi düşünüyor. Benimle de an be an ilgileniyor. Türkiye’de olduğum için o da sık sık geliyor ve bu süreci birlikte yaşıyoruz. Her konuda çok yardımcı oluyor. Araştırmacı bir yapısı var, benim de öyle... Birlikte hem öğreniyoruz hem de bu süreci çok keyifli geçiriyoruz.

- Hamileliğiniz işlerinize nasıl yansıdı?

Çalışmayı, üretmeyi seven ve enerjik bir yapıya sahibim. Hem YouTube kanalımda hem de televizyon programlarımda bu süreci paylaşıyorum. Daha da yoğunum diyebilirim. Üretmek ve paylaşmak hayatın her anında var benim için...

- Evet, görüyoruz iki farklı televizyon programı, YouTube kanalı... Biraz bahseder misiniz?

Star TV’de ‘Tülin Şahin ile Moda’ devam ediyor, yeni sezona başladık. Program ağırlıklı moda üzerine devam ediyor olacak. Aralarda hamilelikle ilgili konular da işliyoruz. Yaklaşık 1.5 ay önce de NTV’de ‘Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü’ programına başladık. O tamamen hamilelik üzerine bir iş. Yoğun ve keyifli. Hamileyken de çalışmak güzelmiş. Çekimlerde çok şey öğreniyorum. YouTube kanalımızı 1.5 ay önce açtık. O da bambaşka bir dünya. Bunların hepsiyle haftanın yedi günü doluyor gibi...

- Kızınızın model olmasını ister misiniz?

Öncelikle onun mutlu olmasıyla ilgilenirim. Ne iş yapmaktan mutlu olursa, sonuna kadar desteklerim. Bunun içinde modellik de var tabii. Kendisi isterse destek olurum. Modellik güzel bir meslek. Yönlendiririm, haritayı verir, yolu çizerim...