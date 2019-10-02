MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeUluslararası başarı kazandı
02.10.2019 - 07:50 |

Uluslararası başarı kazandı

Kanal D’de ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran, başrolünü Beren Saat ve Engin Akyürek’in oynadığı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Fransız seyircisinin oylarıyla Soap Awards 2019’da ‘En İyi Uluslararası Dizi’ ödülüne layık görüldü.

Uluslararası başarı kazandı

Kanal D’de ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran, başrolünü Beren Saat ve Engin Akyürek’in oynadığı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Fransız seyircisinin oylarıyla Soap Awards 2019’da ‘En İyi Uluslararası Dizi’ ödülüne layık görüldü. 325 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen oylamada proje, törene damgasını
vurdu.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azeriler ‘İvana’ dedi

Azeriler ‘İvana’ dedi

Şöhreti anlattı

Şöhreti anlattı

Bayburt günlüğü

Bayburt günlüğü

Düet buluşması

Düet buluşması

Sıradaki Haber