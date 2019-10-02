02.10.2019 - 07:50 |
Uluslararası başarı kazandı
Kanal D’de ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran, başrolünü Beren Saat ve Engin Akyürek’in oynadığı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Fransız seyircisinin oylarıyla Soap Awards 2019’da ‘En İyi Uluslararası Dizi’ ödülüne layık görüldü.
Kanal D’de ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran, başrolünü Beren Saat ve Engin Akyürek’in oynadığı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Fransız seyircisinin oylarıyla Soap Awards 2019’da ‘En İyi Uluslararası Dizi’ ödülüne layık görüldü. 325 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen oylamada proje, törene damgasını
vurdu.