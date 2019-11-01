Ümit Erdim'den 'kilo' eleştirilerine ilginç yanıt!

Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan Ümit Erdim ile Seda Çınar, iki yıl önce dünya evine girmişti. Ünlü çiftin bebeği Ses, geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

Mide küçültme ameliyatı olan Ümit Erdim'in 73 kilo vermesinin ardından takipçileri, "Hastalıklı mısın?", "Ölü gibisin" ve "Zayıflıktan öleceksin" şeklinde yorumlar yaptı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile takipçilerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Killa Hakan tarzıyla konuşan Erdim, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sene önce tüp mide ameliyatı oldum. Bu ameliyatı da profesör yaptı. Beni iyi dinle. Beni işi bilen insan, iyi bir ortamda ameliyat etti. Sağda, solda konuşuluyor. 'Ümit ağabey yüzün çöktü, hastalıklı gibi oldun. Çok zayıfladın...' Lan zımbo! Ameliyatın ilk senesinde hep böyle oluyor. Bunu doktorlar söyledi oğlum. Aklına senin anan baban sokmadı mı? Bak güzel insanlara selam olsun. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Bazı kardeşlerim 'Ümit ağabey sen nasıl kendini iyi hissedersen öyle olsun' diyor ama o kalbi kirli olanlar varya... Onlar... Bak oğlum, tararım lan seni çift silahla! Sen hiç tüp mide ameliyatlının yumruğunu yedin mi? Yüzüm çöktüyse çöktü lan, sana ne zımbo! Yüz benim, vücut benim anladın mı? Kalbi güzel insanlara selam olsun."