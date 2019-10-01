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01.10.2019 - 07:50 |

Ünlü isimlerden öyküler

Ömür Sabuncuoğlu, ilk kitabı ‘Onların Öyküsü’nden sonra ‘Bizim Öykümüz’le okurlarla buluştu.

Ünlü isimlerden öyküler

Yazar, yine geleneği bozmuyor ve okuyamayan kız çocukları için ünlü isimleri öyküleriyle bir araya getiriyor. Ali Keçeli ‘Müzeyyen: Hayalinin Peşinden Koşan Kız’, Bensu Soral ‘Leyla’, Birce Akalay ‘Kimsin Sen’, Ebru Akel ‘İlk Aşkım’, Elifnaz Albayrak ‘Yolculuk’, Erkan Kolçak Köstendil ‘Sus’, Gökçe Bahadır ‘Kırmızı Eşarp’, Gupse Özay ‘Delikanlı’ ve Yasemin Özilhan ‘Ben’ öyküsüyle kitapta yer alan isimlerden birkaçı... Eserin geliri, okuyamayan kız çocuklarına yardım için aktarılacak.

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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