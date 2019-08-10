Ünlü sunucu kötü haberi böyle duyurdu: Duanıza ihtiyacım var!

Sunucu Dilay Kamer, kötü haberi Instagram sayfasından duyurdu:

"Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hastalığın başlamasının birinci yılında, ilik nakli oluşumun altıncı ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman yüzde 100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim. Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum. Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum."

Dilay Kamer'e ünlü isimlerden destek yağdı

Zeynep Sever Demirel: Dualarımız seninle

Dilay Korkmaz: Dualarım ve bütün iyi dileklerim seninle. Geçecek, öyle ya da böyle geçecek. Sen savaşı bırakma, hepimiz hep yanındayız adaşım.

Çağıl Özge Özkul: Dilaycığım, canım, aklımız kalbimiz seninle her gün. Tüm şansımız senin yanında olsun, seni seviyoruz.