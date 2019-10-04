Yatak odasına böcek koyan kayınvalidesi ve kayınpederi...

'Miss Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün yatak odasındaki üçlü prize böcek yerleştirdikleri iddiasıyla 2.5 yıl hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ve kayınpederi Sami Yüksel'i Etiler'deki bir restoranda polise yakalatmıştı.



Önceki gün Nişantaşı City's AVM de alışveriş yapan Sinem Sülün, dava sonucu hakkında, ‘Çok şükür dava sonuca kavuştu. Yatıyorlar. Her ikisi de cezalarını çekiyorlar. Hak yerini buldu. Mücadelemi sonuna kadar verdim. Adalet yerini bulduğu için çok mutluyum” dedi.