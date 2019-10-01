Hilton Istanbul Maslak, ‘Yaza Veda’ partisinde, konuklarına renkli anlar yaşattı. Sanat, turizm ve iş dünyasının bir araya geldiği etkinlikte, Kağan Öztürk ve Ferhat Köse sahne alırken, gecenin sürpriz konuğu Nez oldu. Otelin baş aşçısı Arif Kemal Doğan komutasındaki ekibin dünya mutfaklarından hazırladığı yemekleri de deneyimleyen misafirler, davette hem eğlenme hem de sohbet etme imkanı buldu.