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HaberlerCaddeYeni dizi için Ordu yolcusu
27.07.2019 - 13:10

Yeni dizi için Ordu yolcusu

Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Yeni dizi için Ordu yolcusu

Vizyonda olan 'Akıllara Seza' filminde rol alan Aslıhan Güner, izleyenlerden gelen olumlu tepkilerden bir hayli mutlu olduğunu söyledi.

Eşi Mert Kılıç ile birlikte İstanbul'da tatilin son günlerini geçirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yeni dizimiz için önümüzdeki ay Ordu'ya gidiyorum. Harika bir ekip ve birbirinden özel oyuncular bir araya geldi. Umarım hak ettiği değeri bulur ve uzun soluklu bir proje olur. Biz ekip olarak dizimizin izleyenlerden tam not alacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Manavgat'ta Aleyna Tilki rüzgarıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde konser veren Aleyna Tilki, Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı dedi.
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