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HaberlerCaddeYeni nesle gönderme yaptı
01.09.2019 - 07:50

Yeni nesle gönderme yaptı

Coşkun Sabah, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Azka Otel’de sahne aldı.

Yeni nesle gönderme yaptı

 Sanatçı, “Bize bu muhteşem bayramı yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve büyük kahramanlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Kendisini dinlemeye gelen Safiye Soyman’ı sahneye davet eden Sabah, “Safiye Hanım çok değerli biri, her gördüğünde selam verir ve sohbet eder. Yeni nesilleri görüyorum, Allah’ın selamını bile esirgiyorlar” diyerek, sitemde bulundu.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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