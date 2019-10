Yeni tasarımlar görücüye çıktı

Moda direktörü Melis Ağazat ve Koton iş birliğiyle hazırlanan ‘Koton Skirtly Yours Styled by Melis Ağazat Koleksiyonu’, City’s Koton mağazasında yapılan organizasyonla görücüye çıktı. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Ağazat’ın ev sahipliğindeki tanıtıma, Revna Demirören, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Etel Baler, Suzan Toplusoy, Ayşegül Toplusoy, Şebnem Çapa, Aslı Küseyrioğlu ve Begüm Kütük katıldı. Yılmaz, “Koleksiyonda etekteki iddiamızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Her okazyona uygun seçeneklerin yer aldığı, içeriği zengin, 30 parçalık bir kapsül hazırladık. Bu sezon gardıroplarına etek eklemek isteyenlere ‘Koton’a Sor Al’ diyoruz” şeklinde konuştu.