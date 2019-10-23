Yıldız ışığı

Cemiyet hayatının renkli simaları, ‘adL Night Zoom Styled by Mert Aslan’ın 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ‘Stardust’ın tanıtım davetinde buluştu. Ortaköy’deki Feriye’de gerçekleşen etkinliğe; Sitare Kalyoncuoğlu, Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Ayşegül Toplusoy ve Bahar Şer’in de aralarında bulunduğu tanınmış isimler katıldı. Tasarımlarında, zamansız parçalara yer verdiğini belirten Aslan, “Kendinizi yıldız gibi hissettirecek detaylar başrolde”

diye konuştu.Koleksiyonun detayı hakkında bilgi alan konuklar daha sonra, Boğaz manzarası eşliğinde alışveriş yaptı.