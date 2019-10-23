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23.10.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Yıldız ışığı

adL+Mert Aslan iş birliğinin 10’uncu sezonu ‘Stardust’, Feriye’de gerçekleşen davetle tanıtıldı

Yıldız ışığı

Cemiyet hayatının renkli simaları, ‘adL Night Zoom Styled by Mert Aslan’ın 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu ‘Stardust’ın tanıtım davetinde buluştu. Ortaköy’deki Feriye’de gerçekleşen etkinliğe; Sitare Kalyoncuoğlu, Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Ayşegül Toplusoy ve Bahar Şer’in de aralarında bulunduğu tanınmış isimler katıldı. Tasarımlarında, zamansız parçalara yer verdiğini belirten Aslan, “Kendinizi yıldız gibi hissettirecek detaylar başrolde”
diye konuştu.Koleksiyonun detayı hakkında bilgi alan konuklar daha sonra, Boğaz manzarası eşliğinde alışveriş yaptı.

Yıldız ışığı

Cem Yılmaz’dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıtKomedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler' serisinin ilk filmleri '2 Arad' ve 'Kaçamak'ın Eskişehir’deki gösteriminde sevenleriyle bir araya gelirken, sosyal medyadan yapılan eleştirilere yanıt verdi.
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