MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeYıldızlı gala
10.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Yıldızlı gala

‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin galası, sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi

Yıldızlı gala

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin galası, Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Geceye, Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş ve Engin Öztürk’ün de aralarında bulunduğu isimler katıldı.Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin galası, Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Geceye, Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş ve Engin Öztürk’ün de aralarında bulunduğu isimler katıldı.İynemli, “Ekibin enerjisi ve hepimizin hikayeye inanması gerçekten büyük bir sinerji yarattı. Umut ve dayanışmayı anlatıyoruz” dedi.Galaya yalnız katılan Çehre, sinema filmi yapmama kararı aldığını açıkladı. Oyuncu, “Bir direnme var, bunu ne zaman yıkarım bilmiyorum” şeklinde konuştu. Geceye sevgilisi Berk Cankat’la  katılan Pınar Deniz ise, “Biraz ağlayacağız gibi görünüyor, o yüzden rimel sürmedim” açıklamasını yaptı.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Perihan Savaş: Yeni projem sürpriz olsun

Perihan Savaş: Yeni projem sürpriz olsun

Utangaç aşıklar: Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu

Utangaç aşıklar: Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu

Gülben Ergen kostüm provalarına başladı

Gülben Ergen kostüm provalarına başladı

Büşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi

Büşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi

Sıradaki Haber