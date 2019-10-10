Yıldızlı gala

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin galası, Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Geceye, Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş ve Engin Öztürk’ün de aralarında bulunduğu isimler katıldı.Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin galası, Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Geceye, Nebahat Çehre, Perihan Savaş, Meral Çetinkaya, Özcan Deniz, Timuçin Esen, Pelin Karahan, Tolga Sarıtaş ve Engin Öztürk’ün de aralarında bulunduğu isimler katıldı.İynemli, “Ekibin enerjisi ve hepimizin hikayeye inanması gerçekten büyük bir sinerji yarattı. Umut ve dayanışmayı anlatıyoruz” dedi.Galaya yalnız katılan Çehre, sinema filmi yapmama kararı aldığını açıkladı. Oyuncu, “Bir direnme var, bunu ne zaman yıkarım bilmiyorum” şeklinde konuştu. Geceye sevgilisi Berk Cankat’la katılan Pınar Deniz ise, “Biraz ağlayacağız gibi görünüyor, o yüzden rimel sürmedim” açıklamasını yaptı.