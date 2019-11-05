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05.11.2019 - 07:50 |

Yok sattı

Senarist ve yönetmen Burak Aksak’ın, Küsurat Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı ‘Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz’un tanıtımı ve imza günü, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleşti.

Yok sattı

Senarist ve yönetmen Burak Aksak’ın, Küsurat Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı ‘Ben Orada Değildim Üstelik Siz de Yoktunuz’un tanıtımı ve imza günü, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleşti. ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Bana Masal Anlatma’, ‘Kara Bela’ ve ‘Ben de Özledim’ gibi dizi ve filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip yönetmen, ilgi gördü. İmza gününe özel basılan ilk bin kitap, üç saatte tükendi.

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