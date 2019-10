'Yüreğinizle dinleyin'

‘Grinin Elli Tonu’ serisinde canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Dakota Johnson, sosyal medyadan tacize uğramış kadınların anlattıklarından podcast hazırladığını du-yurdu. Geçtiğimiz yıl Global Citizen Festival’de telefon numarasını yayınlayan ve kadınları kendi hikayelerini anlatmaları için yüreklendiren oyuncu, çabalarının meyvesini aldı. The Left Ear adındaki yayın akışını, kendisine gönderilen sesli mesajlardan derleyen oyuncu, “Onlar adına konuşmak değil; dinlemek istedim” açıklamasında bulundu. Anlatılanların yaşananlar olduğunu vurgulayan Johnson, “Bunlara maruz kalmak, sizi etkileyebilir. Umarım kulak verirsiniz, çünkü bunları duymak, bir başkası için yapabileceğiniz en önemli şey. Sol kulağınız kalbinize daha yakındır. Yüreğinizle dinleyerek, birilerini kurtarabilirsiniz” çağrısını yaptı. Podcast, The Left Ear.com’dan dinleyicilere sunulurken, diğer bölümler 7 Ekim’den itibaren her pazartesi yayında olacak.