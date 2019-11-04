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04.11.2019 - 16:24 |

Zeynep Kırşan'dan eşine doğum günü kutlaması

Sunucu ve oyuncu Alp Kırşan'ın karısı Zeynep Kırşan, eşinin yeni yaşını Instagram paylaşımıyla kutladı.

Zeynep Kırşan'dan eşine doğum günü kutlaması

Oyuncu sunucu Alp Kırşan, doğum gününü kalabalık aile yemeği ile kutladı. 40 yaşına basan başarılı sunucunun doğum gününü eşi Zeynep Kırşan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Fotoğrafa "İyi ki doğdun aşkım... Nice mutlu yaşların olsun hep birlikte sağlıkla, güzel günlerimiz olsun inşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyoruz" notunu düşen Kırşan'ın gönderisine beğeni yağdı.

Zeynep Kırşandan eşine doğum günü kutlaması

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