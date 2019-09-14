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    HaberlerCumartesiAvrupa’daki ilk şubesini açtı
    14.09.2019 - 07:50 |

    Avrupa’daki ilk şubesini açtı

    Türkiye ve Orta Doğu’da 60 şubesi olan BigChefs, Avrupa’ya adımını Frankfurt ile atıyor.

    Avrupa’daki ilk şubesini açtı

    Yeni BigChefs şubesi Avrupa’nın finans merkezlerinden biri olarak bilinen Frankfurt’un canlı alışveriş caddelerinden Zeil üzerinde yer alan AVM’de açıldı. “Foodtopia” adı verilen yemek ve eğlence katında yer alan 180 kişi kapasiteli yeni şube, 650 metrekarelik geniş bir alan üzerine tasarlanmış. Ege ve Doğu Akdeniz esintilerini Türk misafirperverliği ile Frankfurt’a taşıyacak BigChefs menüsünde lokal tatlar da bulunacak. Restoran içerisinde nar ekşisi, zeytinyağı, mandalina reçeli gibi tatların satın alınabileceği minik bir satış yeri de olacak.

     

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