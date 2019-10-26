Bankacılık dünyasının yelken tutkusu

Mart ayında kurulan QNB Finansbank Yelken Takımı, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Özel sektörün bu alandaki katkılarını önemsiyorum. Perakende ve OBİ Krediler Bölüm Müdürü Cenk Akıncılar’ın kaptanlığında çalışmalarını sürdüren mavi yürekli dostların pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Fenerbahçe, Adalar veya Caddebostan rotasında onlarla karşılaşabilirsiniz. Şaşırmayın. Antrenörlüğünü Blue Sailing Academy’den Berk Arat’ın yaptığı yelkenciler, QNB Finansbank üst yönetimi tarafından da destekleniyor. İK Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, tüm çalışanlarının büyük bir ailenin fertleri olduğunu belirtiyor. Bankalarının birçok kulüp kurduğunu, yelkenin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Cenk Akıncılar, sporu ve sporcuları tenisten futbola kadar pek çok branşta desteklediklerinin altını çiziyor.

Yelken takımı üyeleri gördükleri ilgi nedeniyle gelecek yıl ekiplerini büyütmeye karar verdi. Rüzgar ve deniz onları motive ediyor, iş ve aile hayatlarında daha da mutlu kılıyor. Mavi yürekli dostlarla denizlerde buluşmayı diliyorum. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Genel Müdür Temel Güzeloğlu başta olmak üzere tüm yöneticileri spora yönelik destekleri ve kurumsal başarıları nedeniyle kutluyorum.

Anma:

Sadun Boro, eşi Oda Boro ile birlikte 1965 yılında çıktığı dünya seyahatiyle binlerce kişiyi mavi düşler atlasının sayfalarında diyar diyar dolaştırdı. Yaşamını amatör denizciliğimizin gelişmesine adayan Sadun Boro, cumhuriyet dönemi Türk denizciliğinin atasıdır. Doğum günü olan 1 Kasım tarihinde Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Vapuru’nda saygıyla anılacak. Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) Kurucu Direktörü Cem Gürdeniz Amiral, yüreğinde mavi sevda olan tüm denizcileri 1 Kasım Cuma günü 14.00-17.00 saatlerinde Yücel Köyağasıoğlu, Ali San ve Batu Gökar tarafından gerçekleştirilecek “Denizcilik Kültürü İçinde Klasik Tekneleri Koruyabilmek” konulu konferansa davet ediyor. Sadun Boro’nun özlemle anılacağı bu etkinliği kaçırmayın. Gelecek yazım 09 Kasım 2019 Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.

YARIŞ:





D-Marin Göcek’te 3 Kasım Pazar günü Wobbly Boat Race 2019’a katılmak isterseniz 200 cm x 60 cm ebatlarında kontraplak, 5 uzun çıta, ip, koli bandı ve 1 torba çivi kullanarak kendi teknenizi inşa etmeniz gerekiyor. Sonrası ver elini deniz. Sürpriz ödüller olacak. Son başvuru tarihi 30 Ekim 2019. Takım giriş ücreti 100 lira. Başvuru: (533) 394 09 65. D-Marin Göcek, Onur Ugan’ın başarılı yönetimiyle ülkemizin önde gelen marinalarından biri oldu. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Söz mavi cennetten açılmışken yeteneklerini sergilemek isteyen denizciler için güzel bir fırsat daha var. 4-8 Kasım tarihlerinde Göcek Yat Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek geleneksel sonbahar yarışı da oldukça heyecanlı geçecek. (252) 645 15 49’u arayabilirsiniz.