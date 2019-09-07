Bu hafta ne var ne yok?

KONSER

Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen pazartesi akşamı saat 21.00’de Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkıyor. Biletler 60 liradan başlıyor.

Alternatif müziğin temsilcilerinden Peter Broderick, çarşamba saat 20.30’da %100 Studio’da sahne alacak. Biletler 71.50 lira.

Sertab Erener, “Sertab’ın Müzikali” ile çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM’de. Biletler 57 liradan başlıyor.

Ebru Gündeş, sevilen şarkılarını çarşamba akşamı saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da seslendirecek. Biletler 60 liradan başlıyor.

”Kayıkhane’de Bekriya Geceleri” etkinliğinde Suzan Kardeş çarşamba saat 21.30’da Moda Kayıkhane’de sahnede olacak. Biletler 250 lira.

Moğollar, çarşamba saat 22.00’de Mask Beach’te konser verecek. Biletler 40 lira.

”En Hızlı Piyanist” unvanlı Peter Bence, Garanti BBVA Konserleri kapsamında cuma saat 20.30’da Zorlu PSM’de performans sergileyecek. Biletler 52 liradan başlıyor.

Teoman, cuma akşamı saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da konser verecek. Biletler 110 ile 143 lira arasında.

Candan Erçetin, Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00’de Harbiye’de sahne alıyor. Biletler 66 liradan başlıyor.

Bulutsuzluk Özlemi, cuma akşamı saat 22.00’de KadıköySahne’de konser verecek. Biletler 45 liradan başlıyor.

Gaye Su Akyol, cuma saat 22.00’de Hayal Kahvesi Emaar’da. Biletler 56.50 lira.

ETKİNLİK

”Akasya Yoga & Wellness Festivali” bu hafta sonu 126 etkinliğe sahne olacak. Akasya Retro Lunapark’ta iki gün boyunca saat 10.00’da başlayacak etkinlikler tüm gün devam edecek. Etkinlikler ücretsiz.

BUGÜN

Keman sanatçısı Sarah Chang bu akşam saat 20.30’da Aya İrini Müzesi’nde performans sergileyecek. Biletler 200 liradan başlıyor.

Sibel Can, bu akşam saat 21.00’de Vadi Açıkhava’da konser verecek. Biletler 70 ile 120 lira arasında.

Ben Fero, saat 21.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Biletler 56 lira.

YARIN

”Maçka’da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni”nde Resul Dindar, İmera ve Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında olduğu isimler sahne alacak. Etkinlik saat 12.00’de KüçükÇiftlik Park’ta. Biletler 39 lira.