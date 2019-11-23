Bu hafta ne var ne yok?

Gitarda bir kral



KONSER



Cem Adrian salı saat 20.00’de Sabancı Üniv. Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Biletler 30 ile 35 lira arasında.

2. İstanbul Org Festivali salı saat 20.30’da Saint Esprit Kilisesi’nde Danimarkalı org virtüözü Jonas Hellesøe performansıyla başlıyor. Biletler 34 liradan başlıyor.



Deneysel folk-rock ve caz grubu Kam, salı saat 21.30’da Salon İKSV’de performans sergileyecek. Biletler 39.50 ile 56 lira arasında.

Dark-wave, post-punk ve gotik tınıların hakim olduğu “Dark Night” etkinliğinde çarşamba saat 20.00’de Lebanon Hanover, Rendez-Vous ve Brek % 100 Studio’da sahne alacak. Biletler 77 liradan başlıyor.

Flapper Swing çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM-Touche’da sahne alacak. Biletler 80.25 lira.



Alternatif pop sanatçısı Can Kazaz, İkiye On Kala ve Birileri çarşamba saat 22.00’de “Alternative Nation” etkinliğinde Dorock XL Kadıköy’de sahne alıyor. Biletler 45 lira.



Teoman çarşamba akşamı saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde performans sergileyecek. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



Caz, R&B ve soul tarzında konserler veren Su İdil, perşembe akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Touche’da. Biletler 80.25 lira.

Very Very French Festivali’nde perşembe saat 21.30’da Fransız müzisyenler Marc Collin ve Olivier Libaux ortaklığından doğan Nouvelle Vague Babylon’da sahne alacak. Biletler 45 liradan başlıyor.

Ceyl’an Ertem, cuma saat 22.30’da Duru Ataşehir Ana Sahne’de. Biletler 77.75 lira.

Hayko Cepkin, cuma saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Biletler 60.50 lira.

Nev, cuma saat 22.00’de Atakent Hayal Kahvesi’nde. Biletler 45 lira.



SAHNE



Başar Sabuncu’nun yazdığı “Kaldırım Serçesi” 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında yarın saat 18.00’de CKM Büyük Salon’da sahnelenecek. Biletler 15 liradan başlıyor.

23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek “Kayıp Kimlik” film, tiyatro ve dans gibi farklı disiplinleri buluşturuyor. Perşembe akşamı saat 20.30’ad DasDas’ta gerçekleşecek gösterinin biletleri 17.50 liradan başlıyor.



BUGÜN



l Fransız arpistin Xavier de Maistre ile kastanyetin duayen isimlerinden Lucero Tena ülkemizde ilk kez bu akşam saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahne alacak. Biletler 26.50 liradan başlıyor.



Zeynep Bastık bu akşam saat 22.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak. Biletler 79.50 liradan başlıyor.



Emel Sayın bu akşam saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alıyor. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



Uğur Yücel’i uzun bir aradan sonra sahnede izlediğimiz “Azınlıkta Kaldık” oyunu bu akşam saat 20.30’da TİM’de. Biletler 83.25 liradan başlıyor.



Levent Yüksel sevilen şarkılarını saat 22.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da söylüyor. Biletler 70 liradan başlıyor.



Sena Şener bu akşam saat 22.00’de KadıköySahne’de performans sergileyecek. Biletler 51 liradan başlıyor.



Çizgi film “Kuzucuk”, özel gösterisiyle Trump AVM’de çocuklarla buluşuyor. Günde toplam 4 kez yapılacak ücretsiz etkinliği çocuklar sadece kayıt yaptırarak izleyebilecek. Çocuklara Kuzucuk posteri de hediye edilecek.



YARIN



“Musa Göçmen Funniest Maestro” performansıyla saat 19.00’da MOİ Sahne’de. Biletler 70 liradan başlıyor.



”Birlikte Güzel sunar: Rock Off Event Series” İsveç metal müziğin yükselen ismi Enforcer’ı ağırlıyor. Saat 22.00’deki konser IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Biletler 99 lira.



ETKLİNLİK



Çarşamba ve perşembe KidZania İstanbul’da düzenlenecek olan Edutainment Zirvesi’nde Mesleki Eğilimler Araştırması’nın 80 bin çocukla İstanbul’da yürütülen analizinin sonuçları ilk kez açıklanacak.

Mövenpick Hotel Istanbul’un Baş Aşçısı Giovanni Terracciano, İtalyan mutfağını keşfetmek isteyenler için cuma saat 19.00 ile 23.00 arasında italyan yemekleri kursu düzenliyor. Biletler 150 lira.