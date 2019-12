Bu hafta ne var ne yok?

YILBAŞI COŞKUSU



KONSER

DJ Murat Meriç’in müzik seçkisiyle Popdedik Yılbaşı Partisi, salı saat 21.30’da Kadıköy Sahne’de. Biletler 39.50 liradan başlıyor.Haluk Levent ve Melek Mosso, Yılbaşı Özel konseriyle salı saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletler 90.50 lira.

“Zaman Tüneli” konsepti ile geçmişten geleceğe bir zaman yolculuğuna çıkaran New Year’s Eve, salı saat 20.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Biletler 99 lira.l Gülden Karaböcek & Orkestrası’nın sahne alacağı 2020 Yılbaşı Galası, saat 20.00’de The Green Park Hotel Bostancı - Vitas Balo Salonu’nda. Biletler 340 liradan başlıyor.

Oldies But Goldies Yılbaşı Partisi, salı saat 22.00’de Babylon’da. Biletler 80 ile 150 lira arasında.



İlhan Gencer ile Yılbaşı, saat 20.00’de Elite World İstanbul Hotel Jazz Company’de. Biletler 299 lira.









Soner Olgun ve Suzan Kardeş ile Yeni Yıl Heyecanı, saat 20.00’de Elite World Asia’da. Biletler 550 lira.

90’lar Türkçe Pop Parti Çelik ve Mansur Ark, saat 20.30’da Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde. Biletler 79 liradan başlıyor.

Merve Özbey 20.30’da Gece Life Nakkaştepe’de konser verecek. Biletler 550 lira.l Route 2020, saat 21.00’de Module’de. Biletler 109 liradan başlıyor.l Yeni Yıl Partisi, saat 22.00’de Mask Live Music Club Beylikdüzü’nde. Biletler 49.90 lira.

New Year Party 2020, salı saat 22.00’de Rıddım Club’ta. Biletler 150 liradan başlıyor.l Dj Hakan Küfündür ile 90’lar Gecesi, saat 22.00’de Mask Beach’te. Biletler 56.50 lira.l İlyas Yalçıntaş saat 22.00’de Sanat Performance’ta konser verecek. Biletler 385 lira.









New Year Party saat 22.30’da Hayal Kahvesi Çubuklu’da. Biletler 150 lira.



DJ ve canlı performansın olduğu, yılbaşı özel Glow parti Dorock XL’da. Neon seksek alanı, el basma ve boyama duvarının keyfini çıkarmak için beyaz ya da neon renkli kıyafetler tercih edilmeli. Biletler 60 lira.l Çırağan Sarayı’nda yer alan Laledan restoran yılbaşı akşamı açık büfe İtalyan yemekleriyle canlı müzik performansı eşliğinde yeni yıla özel lezzet şöleni sunuyor. Kişi başı 950 lira.









DJ Cafi’nin performansı ve şef Murat Bozok’un özel yılbaşı menüsüyle yeni yıl partisi Çubuklu Hayal Kahvesi’nde. Biletler 150 liradan başlıyor.



Bebek Otel’de DJ performansı ve özel yılbaşı menüsünün eşlik ettiği program, 2020’nin ilk ışıklarına dek devam edecek. Kişi başı 950 lira.



DJ Kaya’nın müzikleri eşliğinde gerçekleşecek Taps Bebek Yeni Yıl Balosu, saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Biletler 190 lira ile 290 lira arasında.



The St. Regis Istanbul’da yer alan Spago, yeni yılı Barbaros’un canlı müzik performansı eşliğinde karşılayacak. Akşam yemeği ve sınırsız içecek kişi başı 1400 lira.



Hilton İstanbul Bomonti’nin restoranlarından The Globe’ta yılbaşı menüsü kişi başı 690 liradan başlıyor