Çayın kabarcıklı hali

Uzak Doğu’dan dünyaya yayılan lezzetlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sokaklarda ellerinde kahve bardaklarıyla dolaşanların yerini son zamanlarda Tayvan’dan gelen çay Bubble Tea almış durumda. Tayvan’dan dünyaya yayılan bu baloncuklu çaylar genellikle soğuk ve buzlu içiliyor. Farklı aromalardaki soğuk veya buzlu çayların içine eklenen bu baloncuklar, tapyokadan elde ediliyor. Yapısı jelibona benzese de, aslında içerikleri daha farklı. Tapyoka, bir çeşit nişasta. Aynı zamanda glütensiz olma özelliği de taşıyor.









Top haline getirilen tapyoka taneleri, öncesinde suda yumuşayana kadar kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra şurup içerisinde bekletilen tapyoka taneleri bu aşamada tatlandırılıyor. Süt, yeşil çay ya da siyah çayla hazırlanan Bubble Tea içine çeşitli şuruplar, meyve parçacıkları, bal ve tapyoka incileri eklenerek yapılıyor. Bubble Tea’yi yükselen trend yapan şeyse içildikçe ağızda patlayan balon gibi inci taneleri. Birçok meyveyle hazırlanan Bubble Tea’lerin böğürtlenli, çilekli, yaban mersinli, çarkıfelek meyveli ve karamellisi mevcut. Evde de hazırlayabileceğiniz renkli içecekleri İstanbul’da pekçok mekanda bulmak mümkün. Bu adresler arasında Beşiktaş’ta bulunan Bubble Pub, Kadıköy’deki Dem Moda, Şişli’deki Tea Taste ve Maslak’ta bulunan Melez Tea sadece birkaçı. Renkli pipetlerle sunulan Bubble Tea’ler sosyal medyanın etkisiyle buzlu çayların tahtına oturmuş durumda.