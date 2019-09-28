Çeşme’de iki yaka bir festival

Efsane olarak hafızalara kazınan ‘80’lerde ve ‘90’larda pek çok ünlü ismi ilk kez Türk izleyicilerle buluşturan Çeşme Festivali tam 25 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta yeniden gerçekleşti. “Ege’nin İki Yakası” temasıyla katılımcılara merhaba diyen ve Çeşme’de büyük bir heyecan yaratan festivali yerinde takip ettik. İki kültürün kaynaştığı festivalde yemek atölyeleri, halk oyunları ve aralarında Yeni Türkü, Sunay Akın, Eleftheria Arvanıtaki’nin de olduğu önemli isimlerin şarkıları ve gösterileri Çeşme Anfi Tiyatro’da festival akşamlarını renklendirdi. Rüzgarın yarattığı keskin soğuğa rağmen izleyiciler her gece tiyatroyu doldurdu. En keyifli akşamlardan biri de “Zorba”nın sahnelendiği cuma akşamıydı.



Festivalin ilk gününden son akşamına kadar etkinliklerde yer alan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran içinse bu festivalin anlamı tahmin edebileceğimizden fazlaydı. Zira Başkan Oran, henüz 14 yaşındayken Çeşme Festivali’nde sahne almak üzere İzmir’e gelen Lara Fabian ve Georges Moustaki’nin de aralarında olduğu isimlere tercümanlık yapıp eşlik etmiş, 22 yaşındayken festivalin koordinatörlüğünü yapmış biriydi.



Duygularını bizimle paylaşan Oran, “25 yıl sonra uyuyan bir güzeli uyandırdık. Çeşme’yi bütün Türkiye’ye tanıtacak uluslararası bir festival hayalimiz vardı ve bunu başardık” dedi. Katılımcıların yarısından fazlasının yabancı olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oran, “Biz sadece müzik değil, kültür ve sanatı da dahil ettiğimiz bir festival gerçekleştirdik. Mutfak atölyeleri, plastik sanat, heykel, resim sergileriyle festival hayal ettiğimiz kültürel faaliyet haline geldi” sözleriyle festivalin amacına ulaştığını anlattı. Başkan Oran, önümüzdeki yıl çok daha büyük bir festivale imza atacaklarını ifade etti. Önümüzdeki senenin temasıysa şimdiden Balkanlar olarak belirlendi. Festivali özenle, güvenli ellerde ve zevkle büyüteceklerini belirten Ekrem Oran, “Çeşme’deki ilk hedefim mutlu bir Çeşme yaratmaktı Çeşme Festivali bu mutluluğun kaynaklarından sadece biri” dedi.