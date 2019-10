Defile izlemenin de yolu yordamı var

Modayla yakından ilgilenenler için, moda haftaları döneminin en güzel taraflarından biri de defileleri izlemeye giden “ön sıra” davetlilerinin stillerini incelemek oluyor. Çünkü ünlü oyuncuların, müzisyenlerin, stil ikonlarının ya da modellerin defile izleme stilleri hem kırmızı halıdaki hem de sokaktaki hallerinden oldukça farklı; ne salaş ne de abartılı.

Geçtiğimiz hafta sona eren ve bir ay boyunca gözümüzü şenlendiren New York, Milano, Londra ve Paris moda haftalarında Catherine Deneuve’den Nicole Kidman’a, Justin Timberlake’ten Kate Moss’a kadar pek çok ismi defilelerin ön sırasında gördük. Kabul etmek gerekiyor ki ünlü de olsanız, tasarımcılarla arkadaş da olsanız defile izlemeye giderken giyinmek kolay değil. Gittiğiniz yerdeki herkesin modadan, trendlerden iyi anladığını var sayıyor, haklı olarak giydiklerinizle “Ben de trendleri takip ediyorum, benim de özgün bir stilim var” mesajı vermek istiyorsunuz. Ancak bu gözler öyle öyle kılıklar gördü ki, her şeyden önce Cadılar Bayramı partisine gitmekle moda haftasına gitmek arasında büyük bir fark olduğunun altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 14. sezonu 8 - 11 Ekim tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek, bu defa Türkiye’nin stil ikonları ve ünlüleri ön sırada şık görünmek için birbiriyle yarışacak. Peki siz bir gün defile izlemeye gidecek olursanız ne giyeceksiniz, şovu izlerken nasıl davranacaksınız? Her şeyin olduğu gibi bunun da bir adabı var ama endişelenmeyin ve söylediklerime kulak verin.





BUNLARI ASLA YAPMAYIN

Front row, yani ön sıra kavramı, moda jargonuna “en havalı davetlilerin” oturduğu yer olarak geçmiş bir kere. Ancak modayla profesyonel bir ilginiz yoksa ve tasarımları gerçekten yakından görmeniz gerekmiyorsa “İlle de ön sıraya oturacağım” diye ısrar edip görevlileri zor duruma düşürmeyin.

Arkanızdakilerin podyumu görmesini engelleyecek kadar büyük şapka ve saç aksesuarı takmayın.

Bütün izleyiciler defilenin başından sonuna kadar video çektiğinde herkesin önünde havaya kaldırılmış kol ve telefon manzarası oluyor. Yalnızca gerçekten çok beğendiğiniz tasarımları ya da özel anları görüntülemeye özen gösterin, podyumda modeller varken selfie çekip komik duruma düşmeyin.

Yerinize oturmaya giderken podyuma basmamaya özen gösterin. Podyumların üzeri defile anından önce örtüyle kaplı olsa da herkes üzerine bastığında örtüler kayabiliyor ve podyumda oluşan ayak izleri defile başladığında görevlileri zor duruma düşürüyor.

Vogue Amerika’nın efsanevi genel yayın yönetmeni Anna Wintour, moda dünyasının en etkili ismi olarak biliniyor ve her defileyi stil imzası haline gelen güneş gözlükleriyle izliyor. Rivayete göre bunun sebebi Wintour’ın tasarımlara bakarken duygularını ve düşüncelerini belli etmek istemiyor oluşu. Eğer gözleriniz ışıktan aşırı derecede rahatsız olmuyorsa ya da Anna Wintour değilseniz defile alanında güneş gözlüğü takmayın derim.

STİL İPUÇLARI

Yüksek topuklu ayakkabılar giymeye alışık değilseniz, moda haftalarına giderken de yüksek topuklardan uzak durmanızda yarar var. Unutmayın, defileler arasında koşturup giriş sırasında beklerken rahat olmanız gerekecek.

Önünüze ya da kucağınıza koyduğunuzda hantal görünecek büyük çantalar zarif görünmenizi engeller. l Ünlü yıldızlar defilesini izlemeye gittikleri markanın koleksiyonundan giyinerek tasarımcıya jest yapıyorlar ya da genellikle markayla önceden anlaşmaları oluyor. Eğer gardırobunuzda sizi davet eden marka ya da tasarımcıya ait bir parça varsa sizin de onu giymeniz hoş olabilir. Fakat tabii bu, o parçanın ne olduğuna bağlı.

Gündüz saatlerindeki defilelerde daha canlı renkleri ve desenleri, düz ayakkabıları ve sade bir makyajı tercih edip, akşam şovları için siyahlara, ışıltılı materyallere ve topuklu ayakkabılara yönelebilirsiniz. Giyinirken, düğüne ya da film galasına değil abartısız şıklık isteyen bir davete gittiğinizi aklınızda tutun.