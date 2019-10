Doğaya saygılı kürk

Geçtiğimiz yıl, Los Angeles’ta hayvan hakları savunucularının uzun yıllardır verdiği mücadele mutlu sona ermiş ve şehirde kürk satışı yasaklanmıştı. Şimdi, karara tüm Kaliforniya katılıyor ve 2023 yılından itibaren eyalette kürkten yapılmış kıyafet, çanta, ayakkabı üretmek ya da satmak yasaklanıyor. Üstelik güzel haberler bununla da sınırlı değil, çünkü moda sektörüne yön veren önemli marka ve mağazalar da bu yasağı desteklediklerini açıkladı. Burberry, Prada, Versace, Gucci, Michael Kors, Armani, Diane von Furstenberg, Victoria Beckham’ın başı çektiği anti-kürk hareketi, zamanla kürk üretiminin sonunu getirebilir.





Michael Kors



İlk “hayır” diyen Calvin Klein olmuştu



Özellikle 70’li ve 80’li yıllarda statü sembolü olarak görülen ve pek çok kadının gardırobuna giren kürke “hayır” diyen ilk marka Calvin Klein olmuş ve tasarımcı o yıl New York Times’a yaptığı açıklamada kürk kullanımının kişisel ve profesyonel felsefesine uymadığını söylemişti.





Each x Other



Aynı yıl Peta; Christy Turlington, Naomi Campbell gibi popüler süpermodellerle birlikte çarpıcı bir kampanyaya imza attı ve ortaya “rather go naked than wear fur (kürk giyeceğine çıplak gez)” sloganı çıktı. 2000’lerin ortasında koleksiyonlarında kürke yer vermeyeceğini açıklayan Ralph Lauren ve Tommy Hilfiger’ın ardından Londra’nın meşhur çok katlı mağazası Selfridges de kürk satmama sözü vererek erken davrananlar kulübüne katıldı.







Stella McCartney

Bugün bu duyarlı adımı atmaya karar veren markalar üzerinde hiç şüphesiz ki sosyal medyanın büyük etkisi var. Çünkü hayvanseverler artık protestolarını defile çıkışlarına, mağaza önlerine taşımakla kalmıyor, seslerini duyurmak için sosyal medya platformlarını kullanabiliyor. Eğer büyük bir markaysanız, sosyal medyada hakkınızda konuşulanları görmezden gelme şansınız yok ve küresel iklim krizi her endüstrinin gündemindeyken, “çevreye karşı duyarlıyım” diyebilmek tüm pazarlama mesajlarından daha değerli.





Tom Ford



Gucci’nin bundan böyle kürk kullanmayacağını açıkladığı Instagram postuyla her zamankinden bile daha fazla beğeni almış olması da bunun en iyi kanıtlarından.



Oysa çok değil beş-altı yıl önce bir dergi için, Fendi’ye couture kürk koleksiyonu hazırlayan Karl Lagerfeld ile yazılı röportaj yapma fırsatı bulmuş ve şu iki soruyu da sormuştum: Teknoloji sayesinde insanları sıcak tutabilecek pek çok materyal üretilebilirken kürke gerçekten gerek var mı ve çok sevdiğiniz kediniz Choupette, kürk kullanmanız hakkında ne düşünüyor? Lagerfeld’in ya da pazarlama ekibinin diyelim- cevap dosyası elime ulaştığında bu iki soruya cevap verilmediğini gördüm ve açıkçası pek de şaşırmadım. Ne mutlu ki tüm bu gelişmeler sayesinde artık hiçbir markanın kürk vahşetini görmezden gelme ve susma hakkını kullanma şansı kalmayacak.



Her zaman öncü









Markasını kurduğu ilk günden beri koleksiyonlarında gerçek kürk ve deriye yer vermeyen Stella McCartney, bir ilke imza attı ve dünyanın ilk bitkisel bazlı, yapay kürkünü kullanmaya başlayacağını açıkladı. Geri dönüştürülmüş polyester ve bitki lifleri kullanılarak üretilen bu sürdürülebilir malzemenin yapım aşamasında geleneksel sentetiklere oranla yüzde 63’e kadar daha az sera gazı salgılanıyor. “Modanın deri ya da kürk kullanmadan da lüks olabileceğine inanıyoruz” diyen tasarımcı, “modern bir marka olmanın en önemli gerekliliği, geçmişi geride bırakıp yeni olanı yaratabilmektir” sözleriyle de vizyonunu ortaya koyuyor.