Dünyayı dolaşan festival İstanbul’da

Los Angeles, New York ve Moskova’nın ardından Londra’ya uzanan Red Bull Music Festival dünyayı dolaşıyor. Bir sonraki randevu 1 Ekim’de İstanbul’da. Düzenlendiği şehirlerde o şehrin ruhuna özgü müzikal deneyimlere fırsat veren festivalin son durağı Londra’dan kısa bir özetle rotayı İstanbul’a çeviriyoruz. İngiltere’de yeni yeteneklerin gün ışığına çıkmasını sağlayan Nine8 Collective’in “No Place Like Home Live” performansının ardından bir gün sonra Thames Nehri’nin güneyinde bir otopark, efsane UK Garage partilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Sunday Club So Solid Crew gecesinde ‘90’lı yıllarda Güney Londra’da doğan yeni tarz elektronik dans müziğinin ünlü isimleri Todd Edwards, Ms. Dynamite, DJ QJeremy Sylvester sahne alıyor. 16 etkinlikle 100’den fazla isim ağırlayan festival hızını kaybetmeden 1 Ekim’de İstanbul’a geliyor.

“Müzik İstanbul’u ele geçiriyor” festivalin bu yılki sloganı ve aslında her şeyi özetliyor. İstanbul’un geçen yıl tanıştığı Red Bull Music Festival için Ata Kak’tan Kode9’a, Linn da Quebrada’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı festival için İstanbul’a geliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de festival programında, şehrin ruhuna uygun sanatçılar özenle seçilmiş.

Afrika esintisi

3 Ekim Perşembe akşamı festivalin ilk konsept gecesi. Alpha Beat Night, Feriye Palace’ın etkileyici manzarası eşliğinde kıta müziğinin en renkli isimlerini bir araya getirecek. Ganalı underground müzik ve rap efsanesi Ata Kak ise festivalin en merak edilen isimlerinden biri. Ayrıca yerli Kuzey Afrika müziğini fütüristik ve enerjik bir tarzla buluşturan Tunuslu müzik grubu Ammar 808 de aynı akşam sahnede olacak. Gecenin Afrika rüzgarı estirecek bir diğer ismi de Undomondo.

Teknoloji ve müziğin kesişim noktası: Synthesizer

4 Ekim’de Borusan Müzik Evi’nde yapılacak olan Aposynthesis Night, modern çağda yeni müzik tarzlarının doğuşuna imkân veren synthesizer’ı başrole taşıyor. Dark ambient, elektronik müzik ve bass-techno türlerini sentezleyen İngiliz ikili Demdike Stare, sahneyi Michael England ile paylaşıyor. Deneysel solo müzik projesi olan Stellar Om Source ile dikkat çeken Fransız müzisyen Christelle Gualdi, Berlin’in minimal müzik anlayışıyla üreten Lucrecia Dalt ve geçen yıl Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor da yine bu deneysel ve gizemli sahnede olacak.

Hip hop köprüsü

5 Ekim Cumartesi akşamı DasDas’ta düzenlenecek Kan Kardeşler Gecesi’nde Türkçe rap’in ilk örneklerinin duyulduğu Berlin ile bugün kalbinin attığı İstanbul arasında bir nevi ‘hip hop köprüsü’ kurulacak. Türün en önemli temsilcilerinden Ceza, ‘90’ların meşhur topluluğu Cartel’in kurucu üyesi Erci E., yine Cartel’in kurucu üyelerinden Kabus Kerim’in yanı sıra; Almanya’da yaşayan ‘flow’ üstadı Türk MC Defkhan o köprüde buluşacak.

Ayrıca ana akım bariyerleri trap ile yıkan Khontkar, alanının en genç ve yetenekli isimlerinden Baneva, Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ Lil Zey ve 15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinin aranan ismi olan DJ Big Poppa’nın yer aldığı gecede sürpriz isimler de sahnede olacak.

Festival üssü Akaretler





Akaretler’deki Red Bull House of Music’te15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler, yerli sahneden canlı performansları takip edebilirsiniz. Akaretler’deki mekan ayrıca Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick’in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak.