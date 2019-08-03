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    HaberlerCumartesiEn yeni en moda
    03.08.2019 - 07:50

    En yeni en moda

    En yeni en moda

    Fransız dokunuşu

    Fauchon Paris, Zorlu Center’da konuklarına yaz temasıyla yenilenen ambiyansında yeni menüsünü sunuyor. Mekan “Karides”, “Dana Kaburga” lezzetleriyle keyifli buluşmalara Fransız dokunuşu katıyor. “Yaz Sebzeleri” 45 lira.

    En yeni en moda

    Renkli sandaletler

    Shoes&More bu yaz hem tatil bavullarına hem de şehrin ritmine ayak uyduracak geniş bir koleksiyona sahip. Rengarenk sandaletler, boy boy hasır, deri ve bez çantalarla şapkalar öne çıkıyor. Sandalet 169.99 lira.

    En yeni en moda

    Stil sahibi

    MYCey’in portföyündeki Kietla markası pilot, panto ve vintage gibi farklı tarzda gözlük modelleri sunuyor. Diabola modeli hızla büyüyen bebeklerin yüz ve burun gelişimine uyum sağlıyor. Kietla gözlük 199.90 lira.

    En yeni en moda

    Yaz fırsatı

    Desa’da seçili ayakkabı, deri ceket, çanta ve aksesuarlarda yüzde 60’a varan indirime ek olarak 2 veya üzeri alışverişlerde ekstra yüzde 30 indirim uygulanıyor. Bel çantası 376.80 lira.

    En yeni en moda

    Natürel tonlar

    Her sezonun vazgeçilmezi toprak tonları, hem sokak hem ofis stilinde en sık tercih edilen renklerin başında geliyor. Ayakkabı Dünyası yaz koleksiyonundan bu model 189.99 lira.

    En yeni en moda

     

    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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