En yeni en moda

Fransız dokunuşu

Fauchon Paris, Zorlu Center’da konuklarına yaz temasıyla yenilenen ambiyansında yeni menüsünü sunuyor. Mekan “Karides”, “Dana Kaburga” lezzetleriyle keyifli buluşmalara Fransız dokunuşu katıyor. “Yaz Sebzeleri” 45 lira.

Renkli sandaletler

Shoes&More bu yaz hem tatil bavullarına hem de şehrin ritmine ayak uyduracak geniş bir koleksiyona sahip. Rengarenk sandaletler, boy boy hasır, deri ve bez çantalarla şapkalar öne çıkıyor. Sandalet 169.99 lira.

Stil sahibi

MYCey’in portföyündeki Kietla markası pilot, panto ve vintage gibi farklı tarzda gözlük modelleri sunuyor. Diabola modeli hızla büyüyen bebeklerin yüz ve burun gelişimine uyum sağlıyor. Kietla gözlük 199.90 lira.

Yaz fırsatı

Desa’da seçili ayakkabı, deri ceket, çanta ve aksesuarlarda yüzde 60’a varan indirime ek olarak 2 veya üzeri alışverişlerde ekstra yüzde 30 indirim uygulanıyor. Bel çantası 376.80 lira.

Natürel tonlar

Her sezonun vazgeçilmezi toprak tonları, hem sokak hem ofis stilinde en sık tercih edilen renklerin başında geliyor. Ayakkabı Dünyası yaz koleksiyonundan bu model 189.99 lira.