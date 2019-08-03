Güncel Sanat

BİTMEDEN YETİŞİN

Simülasyon hastaneye davetlisiniz

Yonca Karakaş’ın ilk olarak Pg Art Gallery’de gerçekleştirdiği “Botanic Hospital” başlıklı kişisel sergisi geçtiğimiz ay Çukurcuma’da bulunan Space Cactus’de bir kez daha izleyiciyle buluştu. Sanatçının bellek kavramından yola çıkarak ürettiği son seri eserlerinden derlenen seçki, simülasyon bir hastane ve bu hastanenin türlü türlü karakterlerini ağırlıyor. “Botanic Hospital”ı 25 Ağustos’a dek ziyaret edebilirsiniz.

MUTLAKA GÖRÜN

Bedene dair araştırmalar

Sanatçı Maria Andersson ve Nancy Atakan, Salt Beyoğlu’nda açılan “Uygun Adım Marş!” isimli sergileriyle yedi yıldır ortak sürdürdükleri araştırmalar ışığında Türkiye’deki beden eğitimi sisteminin kuruluşunu irdeliyorlar. Farah Aksoy’un programladığı ve Emirhan Altuner’in mekân tasarımını üstlendiği “Uygun Adım Marş!” sergisinde sanatçıların video işleri yanı sıra çizim, performans ve yerleştirmelerini izlemek de mümkün. Sergi, 30 Ağustos’a kadar görülebilir.