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    HaberlerCumartesiGüncel Sanat
    03.08.2019 - 07:50| GENCAY ALTAY

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat

    BİTMEDEN YETİŞİN

    Simülasyon hastaneye davetlisiniz

    Yonca Karakaş’ın ilk olarak Pg Art Gallery’de gerçekleştirdiği “Botanic Hospital” başlıklı kişisel sergisi geçtiğimiz ay Çukurcuma’da bulunan Space Cactus’de bir kez daha izleyiciyle buluştu. Sanatçının bellek kavramından yola çıkarak ürettiği son seri eserlerinden derlenen seçki, simülasyon bir hastane ve bu hastanenin türlü türlü karakterlerini ağırlıyor. “Botanic Hospital”ı 25 Ağustos’a dek ziyaret edebilirsiniz. 

    Güncel Sanat

    MUTLAKA GÖRÜN

    Bedene dair araştırmalar

    Sanatçı Maria Andersson ve Nancy Atakan, Salt Beyoğlu’nda açılan “Uygun Adım Marş!” isimli sergileriyle yedi yıldır ortak sürdürdükleri araştırmalar ışığında Türkiye’deki beden eğitimi sisteminin kuruluşunu irdeliyorlar. Farah Aksoy’un programladığı ve Emirhan Altuner’in mekân tasarımını üstlendiği “Uygun Adım Marş!” sergisinde sanatçıların video işleri yanı sıra çizim, performans ve yerleştirmelerini izlemek de mümkün. Sergi, 30 Ağustos’a  kadar görülebilir.

    Güncel Sanat

     

    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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