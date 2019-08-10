Güncel Sanat

MUTLAKA GÖRÜN

Hem renk hem ahenk

Sadberk Hanım Müzesi, kitap sanatları ve hat koleksiyonundan derlenen bir seçkiyi “Yazıda Âhenk ve Renk” sergisi altında bir araya getiriyor. Nâdîde el yazması Kur’ân-ı Kerîm, dua kitapları ve fermanların yanı sıra berat ve vakfiye gibi belgeler de bu sergide meraklılarını bekliyor.

“Yazıda Âhenk ve Renk” 22 Aralık’a dek ziyaret edilebilir.

BİTMEDEN YETİŞİN

Evden geriye kalanlar

Bozlu Art Project Mongeri Binası, yürütücülüğünü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Zeynep Sayın’ın üstlendiği “Evin Hatırladıkları: Bir İmge Dersi” isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Yol ve ev, hafıza ve kayıp üzerine düşünen 21 sanatçının resimden desene, heykelden yerleştirmeye, performanstan fotoğrafa uzanan üretimlerini 24 Ağustos tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.