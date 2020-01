Haute couture haftasının ‘en’leri

Bu sezon couture podyumlarını domine eden renk, hiç şüphesiz gece mavisiydi. Armani Privé’den Alberta Ferretti’ye, Schiaparelli’den Ralph& Russo’ya her modaevinin koleksiyonunda kendine yer bulan ve bazen payetlerle, bazen volanlarla, bazen de çiçek desenleri ya da taş işlemeleriyle daha çarpıcı hale gelen bu rengi önümüzdeki yazın gece davetlerinde bolca görmeye hazır olun.



EN MASALSI KOLEKSİYON









Elie Saab’ın işlemeleri, dantelleri, fiyonkları, tülleri meşhur. Söz konusu bir de haute couture’ün inceliklerini konuşturmak olunca, Lübnanlı tasarımcının elinden gece elbiselerinin en görkemlileri, en romantikleri çıkıyor, kendi deyimiyle “feminenliğin sihrini” kutluyor. 2020 İlkbahar-Yaz couture koleksiyonu için Avrupa ve Meksika’nın kraliyet ailelerinden ilham alan Saab, her birinin sevdiği yanlarını bir araya getirip modern-leştirmiş. Altın renginin cazibesi romantik formlarla buluşunca da özel yapım couture elbise isteyenlerin rüyalarını süsleyecek modeller ortaya çıkmış.



EN GÖZDE MODEL









Cindy Crawford’ın 18 yaşındaki kızı Kaia Gerber, podyuma ilk adımını Calvin Klein 2018-19 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıtmak için New York’ta atmıştı. Kısa sürede hem defilelerin, hem reklam kampanyalarının hem de dergi çekimlerinin aranan yüzü olmayı başaran genç model, haute couture haftasıyla birlikte moda dünyasındaki yerini iyice sağlamlaştırdığını kanıtladı ve Chanel, Givenchy, Valentino defilelerinin öne çıkan tasarımları içinde yürümeye layık görüldü. Birbirinden farklı stilleri ustalıkla taşıyan Gerber’in defile fotoğrafları sosyal medyada da diğer modellerin fotoğraflarından çok daha fazla paylaşılıyor.



EN İDDİALI SOKAK STİLİ









Kış günü tepeden tırnağa beyazlara bürünmek, üstelik de bunu maskülen silüetlerle yapmak cesaret istiyor. Ancak Pernille Teisbæk, Caroline Daur gibi sokak stili yıldızları sayesinde haute couture haftasının ilham veren trendi beyaz pantolon takımlar ve tulumlar oldu. “Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü” demişler, kış stilinize farklılık katmak için aradığınız ilham tam da bu olabilir.



EN FEMİNİST TAVIR









Dior’un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, Fransız modaevinin ilk kadın kreatif direktörü. Chiuri, Dior tarihindeki bu önemli konumunun hakkını veriyor ve sık sık feminist duruşunun altını çiziyor. Tasarımcı bu defa Paris’teki Rodin Müzesi’nin bahçesinde gerçekleşen Dior Haute Couture İlkbahar-Yaz 2020 defilesi için Amerikalı feminist sanatçı Judy Chicago ile iş birliği yaptı ve üstlerinde provokatif soruların yazılı olduğu afişler, şovdaki set tasarımının bir parçası haline getirildi. Chicago’nun Dior için hazırladığı eserler, 26 Ocak’a kadar Rodin Müzesi’nde görülebilecek.



EN FAVORİ RENK







EN GÜZEL HABER









Geçtiğimiz hafta boyunca kulislerde ve defilelerin ön sıralarında en çok konuşulan konu, Balenciaga’nın couture sahnesine geri dönecek oluşuydu. 1968’de Cristóbal Balenciaga’nın couture atölyesini kapayışının ardından yalnızca hazır giyim koleksiyonları çıkaran modaevi, bugünlerdeki artistik direktörü Demna Gvasalia’nın çalışmalarıyla köklerine dönecek ve uzun aranın ardından, ilk kez önümüzdeki temmuz ayında Paris’te haute couture koleksiyonunu sunacak. Christian Dior bile bir zamanlar Cristóbal Balenciaga’yı “hepimizin ustası” sözleriyle tanımlamışken, Gvasalia beklentileri karşılayabilecek mi göreceğiz.