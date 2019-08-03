Her stilin ünlüsü başka

Rengarenk elbiseler, danteller, altın rengi takılar, büyük gözlükler, kimonolar ve elbette hasır aksesuarlar… 2019 yazının tatil stili trendleri her zevke hitap ediyor ama önce “cesaret” diyor. Bu defa rehberlerimiz farklı trendleri kişisel stilline doğru biçimde adapte etmeyi başaran ünlü isimler. Hazırsanız, yola çıkalım.

Hem sahnede hem plajda şık

Defne Samyeli son zamanlarda hem sahnede hem de günlük hayatında giydikleriyle fark yaratıyor. Stilini Vogue editörü Didem Dayıcıoğlu ile birlikte belirleyen Samyeli için plajda da en az sahnede olduğu kadar iddialı desek yeridir. Ancak bu iddia, cool’luktan ödün vermek anlamına gelmiyor elbette. Chanel espadrillerinin arkasına basan, bikininin üzerine tiril tiril bir gömlek giyen, hasır şapka yerine vizör takan Samyeli’nin tatil stili, muhteşem vücuduyla birleşince dergilerdeki moda çekimlerini andırıyor.

Hep kusursuz

Kıyafetler çantada buruşur, saçlar rüzgârdan uçuşur, makyaj akar, takılar sıkar… Sıcak havada, deniz kenarında muntazam görünmek kolay iş değildir velhasıl. Ancak Yasemin Özilhan’ın tatil, özellikle de tekne stili her detayıyla kusursuz görünüyor. Üç yıl önce yaptığımız röportajda “Kimsede olmayanı keşfetmeyi seviyorum” diyen Özilhan, bu sözünü kanıtlayan seçimler yapıyor ve yaz gardırobunda Jacquemus , PilyQ, Mikoh gibi yeni neslin çok sevdiği markalara geniş yer ayırıyor.

Rahat ve çarpıcı

Farklı dönemlerden gelen nostaljik ve feminen formları çok seven ama rahatlığından da asla ödün vermeyen Ezgi Mola, plajlarda “kasıntı” olmadan şık görünülebileceğini kanıtlıyor. Bu yazın büyük bölümünü Alaçatı’da geçiren oyuncu; hasır şapka, büyük çerçeveli güneş gözlüğü gibi vintage esintili aksesuarları bel çantası gibi sportif aksesuarlarla kombinliyor, deniz kenarında ise tercihini kendisine çok yakışan tek parça mayolardan yana kullanıyor. “Herkesin süslenip gittiği plajlarda ne giyeceğim” diye endişelenenler, Ezgi’nin doğal halinden ilham alabilir.

Renkler, desenler, farklı kesimler ondan sorulur

Hem renkleri ve desenleri hem de minimal seçimleri stilinde doğru şekilde buluşturmayı başarabilen ünlü isimlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Fakat Burcu Esmersoy listenin üst sıralarında. Ulla Johnson, Zimmerman gibi lüks ve popüler markaları Zara, Mango gibi sokak stili markalarıyla kombinleyen Esmersoy, tatil stilinde kemik çerçeveli güneş gözlüklerinden ve altın takılardan vazgeçmiyor.

Plajların “süper”leri

Meslekleri gereği bütün bir yıl boyunca formlarına dikkat eden süpermodeller, emeklerinin karşılığını yalnızca defilelerde değil, kişisel hayatlarındaki tatillerde de misliyle alıyor. Düşünün; özgüveniniz tam, ne giyseniz yakışıyor, pareoyla tunikle kusur kapama derdiniz kalmıyor… Şaka bir yana, idealize edilen güzellik imajını ve gerçeküstü vücut ölçüleri kenara bırakıp Gigi Hadid, Rosie Huntington, Emily Ratajkowski gibi modellerin stillerinden ilham alabiliriz. Bu isimlerin 2019 yaz fotoğraflarına bakılırsa yüksek belli, derin oyuklu mayo ve bikinilerin yükselişi tam gaz devam edecek.