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    HaberlerCumartesi Kitaplık
    24.08.2019 - 07:50| GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık

    Tahıla karşı

    James C. Scott / Çev: Akın Emre Pilgir / Koç Üniversitesi Yayınları /  28 Lira

    Tahıla dayalı beslenme ve kentlere toplanmış nüfus, mümkün olan yaşam biçiminin en iyisi miydi, yoksa egemenler açısından en uygun olan bu muydu? James C. Scott, “Tahıla Karşı”da ana akım tarih anlatısıyla yüzleşmemizi sağlayacak sorular soruyor.

    Kitaplık

    Evlenilecek kadın

    Margaret Atwood / Çev: Canan Sılay / Doğan Kitap / 34 Lira

    Atwood’un 1969 tarihli ilk romanı, 50 yıllık bir sürenin ardından Türkçeleştirildi. Aradan yarım asır geçse de kitap, feminist hareketin güçlü etkisini de haber veren bir manifesto.

    Kitaplık

    Can’lı yolculuk

    Can Göknil / Can Yayınları / 14 Lira

    Can Göknil öykülerini Amerika’da trenlerde, Paris sokaklarında, köylerde, deniz kıyılarında, ormanlarda yol alırken yazmış. Aynı zamanda ressam da olan yazar, kitabında buradan ilhamla birbirinden ilginç portreler çiziyor.

    Kitaplık

     

     

     

    17 Ağustos depreminin hikayesi: YarımBüyük acıların yaşandığı 17 Ağustos depreminin anlatıldığı dizinin süpervizörlüğünü oyuncu Fikret Kuşkan yapıyor. Genç oyuncu Fırat Temir ise ‘Yarım’da depremin ardından stres bozukluğu hastası olan 'Rüzgâr' karakterine hayat veriyor.
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