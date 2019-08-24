Kitaplık
Tahıla karşı
James C. Scott / Çev: Akın Emre Pilgir / Koç Üniversitesi Yayınları / 28 Lira
Tahıla dayalı beslenme ve kentlere toplanmış nüfus, mümkün olan yaşam biçiminin en iyisi miydi, yoksa egemenler açısından en uygun olan bu muydu? James C. Scott, “Tahıla Karşı”da ana akım tarih anlatısıyla yüzleşmemizi sağlayacak sorular soruyor.
Evlenilecek kadın
Margaret Atwood / Çev: Canan Sılay / Doğan Kitap / 34 Lira
Atwood’un 1969 tarihli ilk romanı, 50 yıllık bir sürenin ardından Türkçeleştirildi. Aradan yarım asır geçse de kitap, feminist hareketin güçlü etkisini de haber veren bir manifesto.
Can’lı yolculuk
Can Göknil / Can Yayınları / 14 Lira
Can Göknil öykülerini Amerika’da trenlerde, Paris sokaklarında, köylerde, deniz kıyılarında, ormanlarda yol alırken yazmış. Aynı zamanda ressam da olan yazar, kitabında buradan ilhamla birbirinden ilginç portreler çiziyor.