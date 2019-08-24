Tahıla karşı

James C. Scott / Çev: Akın Emre Pilgir / Koç Üniversitesi Yayınları / 28 Lira

Tahıla dayalı beslenme ve kentlere toplanmış nüfus, mümkün olan yaşam biçiminin en iyisi miydi, yoksa egemenler açısından en uygun olan bu muydu? James C. Scott, “Tahıla Karşı”da ana akım tarih anlatısıyla yüzleşmemizi sağlayacak sorular soruyor.

Evlenilecek kadın

Margaret Atwood / Çev: Canan Sılay / Doğan Kitap / 34 Lira

Atwood’un 1969 tarihli ilk romanı, 50 yıllık bir sürenin ardından Türkçeleştirildi. Aradan yarım asır geçse de kitap, feminist hareketin güçlü etkisini de haber veren bir manifesto.

Can’lı yolculuk

Can Göknil / Can Yayınları / 14 Lira

Can Göknil öykülerini Amerika’da trenlerde, Paris sokaklarında, köylerde, deniz kıyılarında, ormanlarda yol alırken yazmış. Aynı zamanda ressam da olan yazar, kitabında buradan ilhamla birbirinden ilginç portreler çiziyor.