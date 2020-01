Kuzey Denizi’nin ay yıldızlı gemileri

Denizcilik, ülkemizde binlerce kişinin istihdam edildiği ve her yıl yüz milyonlarca dolar gelir getiren dev bir sektör. Bu hafta, gemi yapımında elde ettiği başarılarla dikkatleri çeken Yalova Altınova’daki Sefine Tersanesi’nden söz edeceğim. Eski dilde gemi anlamına gelen Sefine, 140 bin metrekarelik alana sahip modern bir kuruluş. Denizcilikleriyle ünlü İskandinav ülkelerinden, Estonya’ya, İtalya’ya kadar ihracat gerçekleştiriyor. Halihazırda kızaklarında on bir geminin yapımı devam ediyor.









Yönetim Kurulu Danışmanı Süleyman Akın Tuzcuoğlu, gemilerden altısının Kuzey Denizi’nde canlı balık taşıma işinde kullanılacağını, beşinin de aynı coğrafyada elektrik tahrikli hibrit feribot olarak hizmet vereceğini belirtiyor. Gelecek beş yıllık hedeflerinin ihracat odaklı büyüme olduğunu vurgulayan Tuzcuoğlu, görüşlerini şöyle dile getiriyor: “An itibarıyla doğrudan 5 bin 500 dolayında kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu sayı dolaylı olarak 38 bin 500. 2010 yılından bu yana toplam 28 geminin teslimatı başarıyla gerçekleştirildi. Bunların büyük çoğunluğunu Norveç’e ihraç ettik. Müşteri ve iş odaklı olmamız bizi rakiplerimizden bir adım öne çıkarıyor. Büyüme politikamız içerisinde yurt içinde ve dışında yeni bir yer açma veya satın alma durumu olabilir. Çok hızlı büyüyoruz ve önümüzdeki süreç içerisinde böyle bir yatırım yapmayı düşünebiliriz. Sektörümüzün ana sorunlarına gelince... Yeni mezunları gemi inşa alanına çekebilmek için tersanelerin profesyonel insan kaynakları ekipleriyle çalışması gerekiyor. Sefine olarak bu konuda önemli ilerlemeler kaydettik. Diğer bir sorun da eğitim kalitesinin yeterli olmaması. Bu nedenle personelimize kendi içimizde de eğitim vererek bu açığı kapatmaya çalışıyoruz.” Sefine yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum.



Gelecek yazım 18 Ocak 2020 Cumartesi günü. Tüm denizcilerin pruvası neta, rüzgâr kolayına olsun. Okurlarımıza mutluluk ve sağlık dolu güzel bir yıl diliyorum. Esen kalın.



BAŞARI







Geçen yılı güzel bir haberle tamamladık. İtalya’da gerçekleştirilen 2019 RS:X Dünya Şampiyonası’nda yarışan olimpik millî sporcumuz Dilara Uralp, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kotasını aldı. Bir başka deyişle millî formayı Japonya’da giymek için önemli bir adım attı. Çeşmealtı Rüzgâr Sörfü ve Yelken Kulübü sporcusu Dilara’yı, ailesini, antrenörlerini, kulüp yöneticilerini ve Yelken Federasyonu’nu kutluyorum.



KİTAP









Teknelerinizde keyifle okuyacağınız bir eser tavsiye edeceğim. Dünya denizlerini dümen suyunda bırakmış ustalarımızdan Osman Atasoy’un “Uzaklar-Atasoylar’ın Dünya Seyahati” başlıklı eseri sizleri mavi düşler atlasının sayfalarında dolaştıracak. Kırmızı Kedi Kitapevi’nden bulabilirsiniz. Telefon: (212)244 89 82.



Alkış



İzmir’de, tiyatro dünyamızın yıldızlarından Tomris Çetinel ve Devlet Tiyatrosu’nun değerli sanatçılarının performanslarıyla izleyicileri büyülediği harika bir oyun sahneleniyor. Saygı ve rahmetle andığım Dinçer Sümer’in yazdığı “Sandalım Kıyıya Bağlı”, Kurtuluş Savaşı öncesinde İzmir’de başlayan derin bir sevdayı ve Ege Denizi’nin iki yakasında barışı özleyenlerin öyküsünü anlatıyor. Karşıyaka Devlet Tiyatrosu’na (232) 368 21 78 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Tomris Çetinel, Özkan Gezgin, Mustafa Şen, Zeynep Nutku, Mesure Tahir ve tüm ekibi yürekten kutluyorum. Denizin barış, barışın sevgi olduğuna inananların sandalları her daim maviliklerde olsun.



Lezzet





Çeşme, Karaburun veya Urla’da yelken açmadan önce güne zinde başlamak isteyenler Uzunkuyu’da bulunan Hanedan’a uğrayabilir. Kahvaltısını tavsiye ediyorum. Yirmi beş yıldır müdavimiyim. Sahibi Salih Soybaş, keyifli sohbeti ve gurmeliği ile farklı bir mekân yaratmış. Sevgili Metin de vazgeçilmez maestrosu. Dostlarınızla ziyaret etmenizi öneriyorum. Telefon: (232) 762 60 88