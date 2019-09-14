‘Mor’alimiz yükseliyor

Sonbahar deyince akla hep toprak tonları, bejler, griler gelir. Oysa aksine, güneşten uzaklaştıkça enerjimizi daha da yüksekte tutacak renklere ihtiyacımız var. Ne şanslıyız ki yeni sezon bize morun bin bir tonuyla birlikte aradığımız canlılığı da getiriyor; tulumlar, ceketler, elbiseler, paltolar, kazaklar birer birer bu gösterişli renge boyanıyor. Mary Katrantzou’nun fırfırlı lavanta rengi elbiseleri romantik, Dries Van Noten’ın yeşille, maviyle buluşan lilaları sakin. Kate Spade’deki mor elbiseler ve pantolon takımlar ‘70’li yıllara selam yolluyor, Tom Ford ise maskülen siluetlerden ödün vermiyor…

Renklerin en pahalısıydı

Ruhu besleyip ilham verdiği ve yaratıcılığı körüklediği de söylenen mor için “asaletin rengi” denildiğini duymuşsunuzdur. Ama ülke bayraklarında bu renge rastlamak pek mümkün değil. Peki neden? 18. yüzyıla kadar bu rengin pigmentlerini üretmek çok pahalı ve zahmetliydi de ondan! İlk kez Fenikeliler tarafından kullanıldığı tahmin edilen bu renk, “murex” adı verilen bir salyangozun pigmentleri kullanılarak üretiliyor ve haliyle elde edilen boya yalnızca kralların, kraliçelerin kıyafetlerinde kullanılabilecek pahalı kumaşlar için kullanılıyordu. Murex salyangozunun Latince adının “purpurea” olduğunu da söylemeden geçmeyelim. İngilizcede mor anlamına gelen “purple” kelimesinin kökeni de işte bu salyangoza dayanıyor.

STİL İPUÇLARI

Morun tonları bu sezon çiçek desenleriyle çok iyi anlaşıyor. Yani bu sezon moda bahçesinde menekşeden sümbüle her çiçek için yer var.

Altın ve gümüş payetlerden, boncuklardan sıkıldıysanız gecelerde mor payetlerle ışıldamanın tam zamanı.

Şifon, saten, tül ve ipek bu rengin tonlarını en iyi gösteren materyaller. Tabii kışın hem sıcak tutacak hem de parlak dokusuyla stilinize lüks bir dokunuşta bulunacak kadifenin de yeri ayrı.

Tepeden tırnağa morun farklı tonlarına bürünmekten çekinmeyin. Üzerinizdeki katmanlar arttıkça renkler de koyulaşmalı. Örneğin lila bir tişörtün üzerine daha koyu tonda ceket giyebilir ve en koyu tonu paltonuza saklayabilirsiniz.

Elsa’nın iddialı leylağı

Elsa Hosk, Cannes’da giydiği lila elbiseyle mor tonlarının kırmızı halıya ne denli yakıştığını aylar önce göstermişti. Hem rengi hem de tüyleriyle güzel leylakları andıran bu elbise ilkbaharda çok konuşuldu. Bakalım önümüzdeki ödül törenlerinde bu trend kırmızı halıya nasıl yansıyacak.