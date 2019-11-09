Nicki Minaj pembesi

Lüks markası Fendi ile iş birliği yapan Nicki Minaj, kapsül koleksiyon için Silvia Venturini Fendi ve tasarım ekibiyle birlikte çalıştı. Ortaya çıkan “Fendi Prints On” adlı koleksiyon ikonik FF logosunun kullanıldığı, metalik, ışıltılı yüzeyler ve yoğun dokularla uzayı çağrıştıran fütüristik esintiler taşıyor.



Gümüş rengi bir eşofman takım hip-hop sokak kültüründen izler taşırken tişörtler ve sweatshirtler grafik desenlerle zenginleşiyor. Aynı yaklaşım, koleksiyonun aksesuarlarını da tanımlıyor.









Baguette ve maksi tote çanta da pembe versiyonuyla floresan bir görünüm kazanıyor. Parlak gümüş ve neon pembe renkler ile ayakkabı modellerinde kombine ediliyor. “Vücut hatları benimkine benzeyen kadınları seksi gösteren giysiler tasarlamak istiyorum” diyen Minaj koleksiyonla vermek istediği mesajı anlatıyor: “En ince halinizde değilseniz kendinizi kötü hissetmek zorunda olmadığınız bir zamanda yaşıyoruz. Kadınlara şunu söylemek isterim: Kıvrımlı bir vücudunuz varsa, gurur duyun, sergileyin ve kendinizle barışık olun.” Silvia Venturini Fendi ise iş birliğine giden yolu şöyle özetliyor:





“Moda ve müzik, evrensel bir dil konuşuyorlar. Minaj’ın müziğini, şarkı sözlerini dinlediğinizde güçlü olmaktan ve istediğini elde etmekten bahsettiğini anlıyorsunuz. Kadınlar için özgürleştirici olduğunu düşünüyorum. ‘Chun-Li’nin klibinde Fendi giydiğini görmek bizi çok şaşırttı. Şarkı sözlerinde de sık sık markaya atıfta bulunuyor. Bence pembe gerçekten onun rengi, gümüş de çok fütüristik bir görünüm yaratıyor. Çok feminen bir renge kontrast olarak gümüşü kullanmanın onun tutumunu yansıttığına inanıyorum.”







