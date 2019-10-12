Pilates stüdyomuz artık evimizde

Çevrimiçi egzersiz programları, yurt dışında oldukça yaygın. Sağlam bir Wi-Fi bağlantısı ve matla her zaman ve her yerde spor yapılabilir. Üstelik ücretsiz deneme süresine sahip seçenekler de oldukça fazla. Aynı durum bizim için de geçerli. Yaygın olmamakla birlikte, artık üyelikle videolu ya da online pilates, yoga dersleri alabiliyoruz.

Bir pilates stüdyosuna gitmek için zamanı olmayanlar, yakınlarında stüdyo bulunmayanlar veya yüksek ders ücretleri gibi sebeplerle pilates yapamayanlar için kurulan Heryerdepilates.com da bunlardan biri. Platformun kurucuları Banu Erdi, Tanem Kuriş, Canan Tekinel ve Gamze Kiremitçi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde onlarca dersin yer aldığı program, gün gün yapmanız gereken egzersizlere ait videolar sunuyor. Size düşen ise, evinizde ekranınızı karşınıza alıp pilates yapabileceğiniz bir alan yaratmak ve kendinize biraz zaman ayırmak!

Üyelikle izlenen bu videoların, YouTube ve Instagram’a konulan ücretsiz videolardan ne farkı olduğu akla gelen ilk soru. Bunun karşılığı ise, egzersizleri gösteren kişilerin eğitimli pilates uzmanları olması. Haliyle daha güvenilir biçimde ısınmadan esnemeye kadar evde özel ders yapar gibi egzersiz yapılabilmesi.

“Kendimize uygun olan dersi nasıl belirleyeceğiz?” de merak edilen bir diğer soru. Bunun için de üç seçenek bulunuyor. İlki, sistemin sorularına cevap vererek, kendi yaşam şeklinize ve hedeflerinize uygun bir özel program hazırlamak. Diğeri sitedeki hazır programlar içinden kendinize uygun olanı seçip harekete başlamak. Bunlar arasında yeni başlayanlar, pilateste iyi olanlar veya hamile olanlar için de programlar var. Ya da sitedeki yüzlerce video içinden o günkü enerjinize ve zamanınıza göre video filtreleyebilirsiniz. Her şeye bir tıkla ulaştığımız şu günlerde yıllık üyelik ücretlerini ödeyip ödeyip gidemediğimiz salonlardan dolayı suçlu hissettiğimiz duygulardan uzaklaşma zamanı gelmedi mi? Spor yapmanın, “kendini iyi hissetmek” üzerindeki katkısı tartışılmaz ise, kendimize bir iyilik neden yapmayalım?