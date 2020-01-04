Sıcak renklerin yılı olacak

Yeni yılın ilk günlerinde fark yaratan yeni bir renk ve modelle kendinizde bir değişikliğe gitmeye, yenilenmeye ne dersiniz?



2020’nin saç trendlerini sektörün güçlü markalarından Erdem Kıramer’in Maya Residence’daki ortağı Hüseyin Özcan’la konuştuk. Moda trendlerinin saçlara da yansıdığını anlatarak söze başlayan Özcan, 2020’nin sıcak renklerin hakimiyetinde geçeceğini söylüyor: “2018 ve 2019 hem ekonomik hem de farklı nedenlerden dolayı sıkıntılı yıllardı. Yeni yıl değişim yılı olacak. Kadınlar enerjilerini yükseltmek için değişime saçlarından başlayacak. Geçmiş yıllarda soğuk renkler daha ön plandaydı. Şimdi yüzde 100 değişikliğe gidiyoruz. Sıcak renkler, daha aktif daha dinamik ve canlı renkler bu yılın trendi olacak.” Sarının her zaman popüler bir renk olduğunu söyleyen Özcan, 2020’de daha sıcak sarılar, balyajlı renkler, kahveli bakırlar, bal tonları, karamel ve kızıl yansımaları trend renkler olarak tanımlıyor.









“Kısa saç daha dinamik duruyor”



Peki yeni yılda hangi boy saçlar tercih edilecek? Bu sorununun yanıtını daha kısa, küt ve orta boy olarak veren Özcan, kısa saçların kişiyi daha enerjik ve dinamik gösterdiğini söylüyor: “Kısa saçlar, her zaman daha dinamik ve modern duruyor. Son yıllarda gittikçe artan bir ilgi var bu boylara. Fakat Türk kadınına orta boy daha çok yakışıyor.”



Bir de hangi yüze hangi model gider sorunsalı var. Kare, oval, yuvarlak yüz hatlarına sahip olanların özellikle kaçınması ya da tercih etmesi gereken modelleri soruyoruz Hüseyin Özcan’a. Ona göre, saç modeline karar verirken en önemli kriter yüz hatlarından ziyade kişinin tarzı.









Perma yeniden popüler



1980’ler ve 90’ların etkisinin hissedileceği bir yıla girdiğimizi söyleyen Özcan, permanın da bu sene itibarıyla yeniden hayatımıza girdiğini anlatıyor. Dalgalı ve kıvırcık saçları trend olarak sık sık göreceğimizi söyleyen Özcan, taramaların daha doğal formda olacağını dile getiriyor: “Bizler hep sadelikten yanayız. İyi bir kesimle, günlük hayatta rahatça kullanılabilecek saçlar daha da revaçta olacak. İnsanlar artık yıkayıp, çıkabileceği modelleri daha önemsiyor. Taramalar da o sebeple daha hafif dalga biçimde olacak. Özel davetlerde de genç, modern ve sade topuzlar olacak. Dalgalı saçlar veya sade topuzlar ön planda olacak. Eskisi gibi büyük topuzlar kesinlikle olmayacak. Kişi kendi toplamış gibi çok sade topuzlar göreceğiz.”